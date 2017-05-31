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31.05.2017 11:40

«Газпромбанк» снизил ставку до 10,25% годовых для клиентов «Строительного треста»

«Газпромбанк» снизил ставку до 10,25% годовых для клиентов «Строительного треста»
«Строительный трест»

«Газпромбанк» – стратегический партнер объединения «Строительный трест» – в рамках специальной акции снизил ставку для покупателей квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест» до 10,25% годовых.

Согласно условиям ипотечной программы «Газпромбанка», ставка 10,25% действует при условии оформления страхования риска смерти заемщика или утраты трудоспособности. Минимальный первоначальный взнос в рамках акции – от 10% (для отдельных категорий заемщиков). Срок кредитования – до 25 лет (включительно);

Ипотечное кредитование по сниженной процентной ставке доступно покупателям квартир в ЖК OSTROV на Петровском острове, ЖК «Капитал» (5 и 7-21 лоты) в Кудрово, ЖК NEWПИТЕР (5 лот) в пос. Новоселье, ЖК «Пляж» в Сестрорецке. Акция действует до 30 декабря 2017 года.

Напомним, что в «Газпромбанке» также действует специальная ипотечная акция «10-10-10» на квартиры в готовых домах с оформленным правом собственности у юридического лица. В рамках программы ипотечная ставка составляет 10% годовых. Срок кредитования – до 10 лет (включительно). Ставка действует при условии страхования жизни и здоровья заемщика.

Справка о компании АО «Строительный трест»
 


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«Строительный трест»
31.05.2017 11:40
«Газпромбанк» снизил ставку до 10,25% годовых для клиентов «Строительного треста»
«Газпромбанк» – стратегический партнер объединения «Строительный трест» – в рамках специальной акции снизил ставку для покупателей квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест» до 10,25% годовых.
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