Удалившая петербурженке 22 здоровых зуба стоматолог подалась в бега

Следствие не смогло выйти в суд с ходатайством об аресте стоматолога частной клиники в Петербурге, которая удалила пациентке 22 здоровых зуба.

Как стало известно «Фонтанке», 31 мая во Фрунзенском районной суде, где врачу должны были избирать меру пресечения, не дождутся материалов дела. Выяснилось, что арестовывать следствию некого – стоматолог сбежала и теперь скрывается в Кабардино-Балкарии.

Напомним, уголовное дело в отношении медика возбудили 29 мая. 40-летняя врач коммерческой клиники подозревается в мошенничестве. В 2014 году, как считает следствие, она ввела в заблуждение 43-летнюю пациентку и удалила ей 22 здоровых зуба, установив несъемные протезы. В результате стоматолог получила более 843 тысяч рублей.