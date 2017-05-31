«Вим-Авиа» отменила рейс из Пулково в Анталью с 300 пассажирами
Перевозчик «Вим-Авиа» отменил вылет чартерного самолета из петербургского аэропорта Пулково в турецкую Анталью. 300 пассажиров ждали вылета с ночи 31 мая.
Как следует из информации онлайн-табло Пулково, рейс компании NN 9315 после неоднократных переносов отменен окончательно. Последним прогнозным временем вылета значилось 12.20. Изначально «Боинг» должен был отправиться в 3.55.
Рейсом 9315 из Пулково должны были лететь клиенты турфирмы «Интурист».
Задержки «Вим-Авиа» начались накануне, 30 мая. Самолет в болгарскую Варну почти с 300 пассажирами, включая 120 детей, вылетел через восемь с половиной часов.