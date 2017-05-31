Дольщики ГК "Город" объявили голодовку

Дольщики, купившие квартиры в домах ГК "Город" и ожидающие их уже на протяжении четырех лет, 31 мая объявили голодовку. Как рассказала "Фонтанке" глава инициативной группы Алла Андреева, сейчас голодают пять петербуржцев.

Клиенты требуют возобновления работ на недостроенных объектах, участия в контроле над финансами, поступающими на строительство, устранения недоделок в готовящемся к сдаче ЖК "Ленинский парк". По словам Андреевой, сейчас из 13 домов, которые начала возводить компания "Город" братьев Руслана и Максима Ванчуговых, впоследствии арестованных за крупное мошенничество, строятся только два. Надежды на нового инвестора, Артема Маневича, могут не оправдаться, так как в отношении него тоже может вскоре начаться процедура банкротства.

Дольщики надеются, что им удастся добиться встречи с полпредом президента в СЗФО Цукановым. "Он смог справиться с аналогичной проблемой в Калининградской области – значит, сможет помочь и нам", – уверены пострадавшие от мошенничества собственники квартир.

Кроме голодовки, они сегодня проводят одиночные пикеты – у ЗакСа, у здания горпрокуратуры и полпредства.