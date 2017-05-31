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31.05.2017 11:26
3 Комментариев

Дольщики ГК "Город" объявили голодовку

Дольщики, купившие квартиры в домах ГК "Город" и ожидающие их уже на протяжении четырех лет, 31 мая объявили голодовку. Как рассказала "Фонтанке" глава инициативной группы Алла Андреева, сейчас голодают пять петербуржцев.

Клиенты требуют возобновления работ на недостроенных объектах, участия в контроле над финансами, поступающими на строительство, устранения недоделок в готовящемся к сдаче ЖК "Ленинский парк". По словам Андреевой, сейчас из 13 домов, которые начала возводить компания "Город" братьев Руслана и Максима Ванчуговых, впоследствии арестованных за крупное мошенничество, строятся только два. Надежды на нового инвестора, Артема Маневича, могут не оправдаться, так как в отношении него тоже может вскоре начаться процедура банкротства.

Дольщики надеются, что им удастся добиться встречи с полпредом президента в СЗФО Цукановым. "Он смог справиться с аналогичной проблемой в Калининградской области – значит, сможет помочь и нам", – уверены пострадавшие от мошенничества собственники квартир.

Кроме голодовки, они сегодня проводят одиночные пикеты – у ЗакСа, у здания горпрокуратуры и полпредства.

Справка:

ГК «Город» возводит в Петербурге три жилых комплекса: два на Ленинском проспекте и один на улице Оптиков. Дома рассчитаны более чем на пять тысяч квартир. Первую очередь должны были сдать в 2013 году, но осенью того года у компании начались проблемы и стройка остановилась. Спустя два года силами подрядчика «Проммонолит» работы возобновили. С тех пор сроки сдачи неоднократно сдвигались.

Летом 2016 года ГК «Город» приобрел Артем Маневич, сын бывшего вице-губернатора Михаила Маневича. Для достройки домов была создана ХК «Эра» и выделен кредит банка «Санкт-Петербург». В отношении бывших владельцев «Города» Руслана и Максима Ванчуговых возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Братья находятся под арестом: один – под домашним, другой – в СИЗО.


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комментарии пользователей (3)
pomidor
31 мая 2017 г. 12:04
что-то про каменку су-155 и объекты л1 ничего не слышно, о2 девелопмент еще вроде была проблемной. их то достроили?
Vldmr
31 мая 2017 г. 12:02
Государственная машина вместо запрета на строительство новых домов до выяснения кто есть ху продолжает поддерживать строительные пирамиды всеми доступными законными и незаконными методами. Все ради поддержания рейтинга правящей партии. Думаете, если вы не дольщик, вас эта ситуация не касается? Как бы ни так. Мы все на себе рано или поздно ощутим последствия этого.
Gleb_Zheglov
31 мая 2017 г. 11:48
Голодать должны не дольщики, а ответственные за все это.
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