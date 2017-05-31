В Киеве арестованы принадлежащие "Газпрому" акции украинского "Газтранзита"

"Газпром" получил от министерства юстиции Украины постановление об открытии исполнительного производства на 394,6 миллиарда рублей и наложении ареста на принадлежащие "Газпрому" акции компании "Газтранзит" в рамках антимонопольного дела, говорится в отчете газового холдинга по МСФО за первый квартал 2016 года.

"12 мая 2017 года ПАО "Газпром" получило через представительство ПАО "Газпром" в Киеве постановления департамента государственной исполнительной службы министерства юстиции Украины об открытии исполнительного производства на сумму 189 миллиардов 125 миллионов украинских гривен (по курсу на 31 марта 2017 года – 394,687 миллиарда рублей), включая сумму исполнительного сбора 17 миллиардов 193 миллиона украинских гривен (по курсу на 31 марта 2017 года – 35,881 миллиарда рублей), и наложении ареста на принадлежащие ПАО "Газпром" акции АО "Газтранзит", — говорится в отчете.

"Руководство группы приняло решение о начислении обязательства в сумме балансовой стоимости акций АО "Газтранзит"", — говорится в отчете. Сумма обязательств входит в общую цифру кредиторской задолженности, начисленных обязательств и резервов предстоящих расходов и платежей, которые на 31 марта составляли 921,4 миллиарда рублей. При этом инвестиции "Газпрома" в "Газтранзит" составляли 232 миллиона рублей, отмечается в отчете.

Зарегистрированное в Киеве частное акционерное общество "Газтранзит" является аффилированным с "Газпромом" лицом. Российскому газовому холдингу принадлежит 40% в компании.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".

Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты. Данный иск на итоговую сумму около 6,4 миллиарда долларов был удовлетворен судом в декабре прошлого года, однако "Газпром" подал апелляционную жалобу на это решение, которая также была отклонена.