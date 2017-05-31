В Москве арестован замглавы Федерального казначейства

Хорошевский суд Москвы санкционировал арест заместителя руководителя Федерального казначейства России Сергея Гуральникова и трех его предполагаемых сообщников по делу о мошенничестве.

«По ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении замруководителя Федерального казначейства Сергея Гуральникова, безработного Сергея Павлова, председателя совета директоров ЗАО «Сириус», а также гендиректора этой компании Александра Литвинова», — сообщила пресс-секретарь суда Ольга Лицарева.

По словам пресс-секретаря суда, арест задержанных состоялся еще 13 мая.

Арестованным инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Согласно статье УК, фигурантам дела вменяется мошенничество на сумму не менее 1 млн рублей.