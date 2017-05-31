Сотрудники Росгвардии могут оказаться под следствием после нападения на здание ФСБ в Хабаровске

Руководство Росгвардии направило в Генпрокуратуру и СКР материалы о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР) Хабаровского края после нападения на управление ФСБ.

Об этом 31 мая сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, сотрудники центра проявили халатность при проверке стрелкового клуба «Хаммер», откуда 17-летний местный житель похитил оружие для нападения на приемную краевого ФСБ. Молодой человек убил инструктора и украл около 40 единиц оружия.

В частности, сотрудники ЦЛРР не стали проводить проверку, о которой распорядился глава Росгвардии Виктор Золотов. Замначальника управления Росгвардии по Хабаровскому краю — начальник регионального центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР) полковник Александр Простакишин 14 апреля сообщил начальству, что все объекты проверены и никаких существенных нарушений не выявлено, отмечает издание. Позже выяснилось, что акт проверки клуба «Хаммера» был подделан. По словам собеседника издания, инспектор ЦЛРР на место не выезжал.

В ходе разбирательств стало известно, что лицензия позволяла клубу заниматься лишь подготовкой частных охранников, а не предоставлять за плату спортивное и боевое оружие для стрельбы. Также у клуба не было разрешения на хранение боевого оружия. Источник издания также отметил, что совершивший на ФСБ нападение не имел права посещать клуб, поскольку был несовершеннолетним.

Собеседник газеты добавил, что в ходе проверки были установлены нарушения в хранении оружия. Оно, по его словам, просто лежало в галерее, а не в специально оборудованной комнате хранения оружия, поскольку его забыли убрать. Также в «Хаммере» не было охраны.

По данным «Коммерсанта», сейчас в Росгвардии готовят документы на увольнение трех сотрудников: полковника Простакишина, который отправил фальсифицированный рапорт о проведенных проверках в Москву, а также двух его подчиненных — начальника горотдела ЦЛРР подполковника Александра Енькова и капитана Муна, который должен был проводить проверку в «Хаммере». Издание также сообщает, что еще нескольким сотрудникам грозят выговоры и предупреждения о неполном служебном соответствии.

Генпрокуратура и СКР должны установить, есть ли в действиях сотрудников краевого ЦЛРР состав преступления. Офицерам могут инкриминировать служебный подлог (ст. 292 УК РФ) и халатность (ст. 293 УК РФ). Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн подтвердил изданию информацию об обращении руководства службы в СК и Генпрокуратуру.