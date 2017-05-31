Из горящего дома на Растрелли эвакуировали 50 человек

В центре Петербурга пожарные локализовали пожар по повышенному номеру сложности 1- Бис. Из здания утром 31 мая было эвакуировано 50 человек.

Как сообщает ГУ МЧС по городу, возгорание произошло в 09.17 на площади Растрелли, 2. Через десять минут ему присвоили номер 1- Бис из-за угрозы распространения. Спустя некоторое время пожарные справились с огнем и смогли его локализовать. Горел строительный мусор в подвале, где вели строительные работы, на площади 80 квадратных метров.

Из здания, где среди прочих организаций расположен офис «Банка России», были эвакуированы 50 человек.

Дом на Растрелли, 2, был построен в 50-х годах прошлого века, в нем находился Ленинградский научно-исследовательский радиотехнический институт.