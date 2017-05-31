Луческу требует от «Зенита» $2 млн компенсации

Стал известен размер финансовых претензий румынского футбольного тренера Мирчи Луческу к петербургскому «Зениту» за досрочное расторжение с ним контракта. Как сообщает 31 мая Gazeta Sporturilor, бывший наставник сине-бело-голубых требует 2 миллиона евро.

Это ровно половина от зарплаты Луческу в «Зените», которую он должен был получить в течение еще одного года действия контракта с командой.

Напомним, Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. По итогам сезона петербуржцы заняли третье место в чемпионате России, оставшись без Лиги чемпионов, и вылетели из Лиги Европы на стадии 1/16, проиграв бельгийскому «Андерлехту».

Новым главным тренером петербургской команды станет итальянец Роберто Манчини.