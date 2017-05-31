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31.05.2017 10:15
8 Комментариев

Луческу требует от «Зенита» $2 млн компенсации

Стал известен размер финансовых претензий румынского футбольного тренера Мирчи Луческу к петербургскому «Зениту» за досрочное расторжение с ним контракта. Как сообщает 31 мая Gazeta Sporturilor, бывший наставник сине-бело-голубых требует 2 миллиона евро.

Это ровно половина от зарплаты Луческу в «Зените», которую он должен был получить в течение еще одного года действия контракта с командой.

Напомним, Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. По итогам сезона петербуржцы заняли третье место в чемпионате России, оставшись без Лиги чемпионов, и вылетели из Лиги Европы на стадии 1/16, проиграв бельгийскому «Андерлехту».

Новым главным тренером петербургской команды станет итальянец Роберто Манчини.

 


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комментарии пользователей (8)
pomidor
31 мая 2017 г. 12:13
договор есть договор, раз разорвали контракт, надо нейстойку платить.
ptr78
31 мая 2017 г. 11:40
Положено-ешь
Александр Михайлов
31 мая 2017 г. 11:14
Конечно, заплатит. Газа в стране еще много. Зачем тратить деньги от продажи народных богатств на дороги и детей и медицину? Лучше цыгану отдать)
Antifon
31 мая 2017 г. 11:02
ну, учитывая, что контракт заканчивается в конце следующего сезона и он расторгнут по инициативе клуба, всё вполне логично. =/ Там должно быть прописано что-то типа того: "В случае досрочного расторжения контракта клуб обязан выплатить отступные размером..." . Ну требует и пусть, наверное, имеет право.
Modest
31 мая 2017 г. 10:43
И я хочу миллион, мне на их игру смотреть приходится.
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