СМИ сообщают о 49 жертвах теракта в Кабуле

49 человек погибли, более 300 пострадали в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле. Об этом передает агентство Франс Пресс со ссылкой на власти. Ранее сообщалось о 60 пострадавших.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле утром 31 мая недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в них выбило окна и двери. Агентство Рейтер со ссылкой на полицию сообщило, что начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался у посольства Германии.

По предварительным данным, взорвалась начиненная взрывчаткой автоцистерна для перевозки воды, сообщал телеканал со ссылкой на МВД Афганистана.