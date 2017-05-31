В Петербурге тренеру спортшколы добавили эпизод в деле о развращении детей

Тренер детской спортивной школы в Красногвардейском районе Петербурга изобличен в пятом эпизоде развращения воспитанника.

Как стало известно «Фонтанке», 30 мая в отношении мужчины 47 лет возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. По версии следствия, в конце марта этого года на сборах в Белоруссии его жертвой стал пятиклассник.

Как ранее сообщало наше издание, после возвращения детей со сборов в полицию обратился папа одного из мальчиков, который заявил о сексуальных преступлениях в отношении четырех юных футболистов. С 5 апреля тренер находится под стражей.