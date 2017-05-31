«Вим-Авиа»: Ситуация в Пулково под контролем

Представители авиакомпании, пассажиры которой с четырех утра 31 мая ожидают вылета из Петербурга в Анталью, заверили, что «контролируют ситуацию».

Как сообщили «Фонтанке» в «Вим-Авиа», перевозчик решает проблемы с задержками.

«Все пассажиры будут перевезены, как рейсами «Вим-Авиа», так и сторонних авиакомпаний. В данный момент осуществляется коррекция расписания. Часть пассажиров была размещена в гостиницах. Пассажирам в аэропорту предоставляются напитки и питание», – уверяют в компании.

Напомним, вылета в Турцию из Пулково ожидают около 300 пассажиров. Согласно информационному табло в аэропорту, борт должен отправиться в 12:20.