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31.05.2017 09:25

Силы российского ВМФ обстреляли объекты ИГ из-под воды

Находящиеся в акватории Средиземного моря российский фрегат «Адмирал Эссен» и подводная лодка «Краснодар» выпустили четыре крылатые ракеты «Калибр» по объектам боевиков в районе сирийской Пальмиры. Об этом в среду, 31 мая, сообщает Минобороны.

Отмечается, что все ракеты достигли свои цели. Обстрелу подверглись переброшенная из Ракки тяжелая техника и живая сила запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Информация о предстоящих пусках была своевременно направлена в командования США, Турции и Израиля.

В Минобороны отметили, что «Краснодар» выполнил стрельбы из подводного положения.

Крылатые ракеты 3М14 комплекса «Калибр» впервые были применены в боевых условиях 7 октября 2015 года в Сирии. Ракетный комплекс «Калибр-НК» предназначен для использования сразу нескольких типов ракет из единой вертикальной пусковой установки УКСК. Из той же установки также могут применяться сверхзвуковые противокорабельные ракеты комплекса «Оникс». Существует версия «Калибр-ПЛ», запуск ракет осуществляется из 533-миллиметровых торпедных аппаратов подводных лодок.

В боекомплект «Калибра» входят противокорабельные ракеты 3М54 (со сверхзвуковой боевой ступенью) с дальностью до 375 километров, дозвуковые ракеты для ударов по наземным целям 3М14 (с дальностью до 2,6 тысячи километров) и противолодочные управляемые ракеты 91РТ.

 

 

Источник: "Лента.ру"


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