На Ленинском полыхала квартира
Квартирный пожар тушили утром 31 мая в Красносельском районе, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.
В ведомстве рассказали: информация о происшествии поступила в 06.24. Огнеборцев вызвали на Ленинский проспект, 96, корпус 3.
"В двухкомнатной отдельной квартире в комнате площадью 12 квадратных метров выгорела обстановка по всей площади", – отметили в пресс-службе.
С огнем справились в 07.47. Сведения о пострадавших уточняются.
В свою очередь, очевидцы добавляют, что в горевшей квартире находился нетрезвый хозяин. Его удалось спасти.