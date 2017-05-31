Почти 300 человек не могут вылететь из Пулково в Анталью

Рейс из Петербурга в Анталью отложен как минимум на 8 часов. Начало отпуска затянулось почти для трехсот пассажиров.

Борт авиакомпании «Вим-Авиа» должен был вылететь из Пулково в 03:55 тридцать первого мая, однако сейчас на табло аэропорта значится время 12:20. Рассерженные пассажиры пожаловались на перевозчика и турфирму «Интурист» «Фонтанке».

«Компания «Интурист» не может подтвердить вылет 286 человек, не предоставляет информацию! В аэропорту назревает бунт!», – предупреждают читатели.

Редакция запросила комментарий у авиакомпании.

Задержка рейсов этого перевозчика происходит регулярно. Неоднократно за последний месяц пассажиры «Вим-Авиа» ждали в аэропорту вылета более 10 часов. Минувшей ночью в «стерильной зоне» Пулково длительное время ждала отправки группа детей, которые направлялись в спортивный лагерь в Болгарии. Самолет вылетел в половину первого.