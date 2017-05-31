Отряд Минобороны вылетел на архипелаг Новая Земля для очистки территории
Отряд Минобороны России вылетел на архипелаг Новая Земля для его очистки. Об этом сообщил замминистра обороны Дмитрий Булгаков.
«Отряд из 94 военнослужащих 12-го главного управления министерства обороны России вылетел самолетом военно-транспортной авиации Ил-76МД с аэродрома Чкаловский (Московская область) на архипелаг Новая Земля для выполнения задач по очистке земель Минобороны России в Арктической зоне», — сказал Булгаков.
По его словам, в районе населенных пунктов Белушья губа, Рогачево, Северный военным предстоит собрать и вывезти более двух тысяч тонн лома металлов, рекультивировать 11,5 гектара территории, а также снести 59 зданий.
Источник: "Газета.ру"