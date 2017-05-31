Трамп призвал мировых лидеров звонить ему на мобильный
Президент США Дональд Трамп призвал мировых лидеров, с которыми общался, звонить ему напрямую на мобильный телефон, сообщает Associated Press со ссылкой на источники в администрации.
По их данным, такое необычное приглашение Трампа нарушает дипломатический протокол. Также этот факт ставит под вопрос безопасность и секретность сообщений главкома США.
Предложение звонить на мобильный уже получили лидеры Канады Джастин Трюдо и Мексики Энрике Пенье Ньето, а воспользовался им пока только Трюдо.
Новый президент Франции Эммануэль Макрон также получил от Трампа номер мобильного и ответил на любезность — оставил ему свой номер телефона.
Французский источник не располагает информацией о том, собирается ли глава Франции воспользоваться данным предложением.
В Белом доме, равно как и в канцелярии Трюдо, эту информацию официально комментировать не стали.
Источник: "Регнум"