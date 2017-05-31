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31.05.2017 08:21

Сирийские фрукты и овощи появятся в крупнейшей продуктовой сети РФ

Одна из майкопских фирм наладила регулярные поставки овощей и фруктов из Сирии в Россию. Компания на год заключила контракт с крупным федеральным ритейлером.

Об этом рассказал «Коммерсанту» владелец фирмы Аслан Панеш. По его словам, в Новороссийске уже разгружены три контейнера для продуктовой сети. В первую партию входит около 50 тонн томатов, баклажанов и перца. До 20 июня из Сирии должны поставить еще 12 контейнеров с фруктами — черешней, абрикосами, сливами, персиками общим весом до 240 тонн. Компания планирует ввезти из Сирии 5–6 тыс. тонн овощей и фруктов до конца лета.

Панеш рассказал, что весной следующего года компания намерена выйти на импорт 80–90 тыс. тонн овощей и фруктов из Сирии в год. К этому моменту в поставки будет вложено $5–10 млн.

По словам бизнесмена, разговоры об импорте овощей и фруктов из Сирии в его компании были еще в марте прошлого года. Но наладить постоянный импорт не удавалось из-за проблем с упаковкой, а значит и качеством продукции. Сейчас этот вопрос решен — сирийские овощи и фрукты для фирмы упаковывают на местных предприятиях. Компания планирует создать и собственные упаковочные цеха для каждого вида овощей и фруктов.

Панеш также рассказал о планах наладить поставки российской пшеницы в Сирию. Сейчас стороны ведут переговоры с сирийским правительством о поставках первых 200 тыс. тонн. Компания намерена экспортировать в Сирию до 1 млн тонн пшеницы в сезон.

 

 


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