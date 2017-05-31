Мощный взрыв у посольства ФРГ в Кабуле: 60 раненых

По меньшей мере, 60 человек ранены в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает агентство Пажвак со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

"Министерство здравоохранения сообщает, что к настоящему времени 60 раненых доставлены в больницы", — говорится в сообщении агентства в Twitter.

В свою очередь агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на афганских чиновников сообщает, что в результате взрыва 50 человек были "убиты или ранены".

Мощный взрыв прогремел в Кабуле 31 мая недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие здания были повреждены, в них выбило окна и двери. Агентство "Рейтер" со ссылкой на полицию сообщило, что взрыв произошел у посольства Германии. Взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

По данным агентства Синьхуа, в результате взрыва повреждено здание бюро в Кабуле.