Мощный взрыв у посольства ФРГ в Кабуле: 60 раненых
По меньшей мере, 60 человек ранены в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает агентство Пажвак со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
"Министерство здравоохранения сообщает, что к настоящему времени 60 раненых доставлены в больницы", — говорится в сообщении агентства в Twitter.
В свою очередь агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на афганских чиновников сообщает, что в результате взрыва 50 человек были "убиты или ранены".
Мощный взрыв прогремел в Кабуле 31 мая недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие здания были повреждены, в них выбило окна и двери. Агентство "Рейтер" со ссылкой на полицию сообщило, что взрыв произошел у посольства Германии. Взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.
По данным агентства Синьхуа, в результате взрыва повреждено здание бюро в Кабуле.
Источник: РИА Новости