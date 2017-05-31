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31.05.2017 01:14

Аккаунты России и Украины устроили исторические дебаты в Twitter

К спору о «гражданстве» княжны Анны Ярославны, которую на совместной пресс-конференции с лидером Франции Эммануэлем Макроном вспомнил президент России Владимир Путин, подключились официальные твиттер-аккаунты России и Украины.

В ответ на высказывание Путина об истории русско-французских отношений и жене короля Франции Генриха I – дочери князя Ярослава Мудрого Анне, которую он назвал русской, аккаунт Украины 30 мая твитнул аккаунту России шуточную картинку.

Подпись гласит о том, что в 1051 году Анна стала королевой Франции, а на месте Москвы тем временем была березовая роща.

Скриншот переписки аккаунтов России и Украины в Twitter

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«Когда Россия говорит, что Анна Ярославна начала российско-французские отношения, позволим себе напомнить ход событий», – едко добавил аккаунт Украины.

Российский аккаунт миролюбиво ответил, что гордится общим историческим наследием с Белоруссией и Украиной, но опубликовал картинку, что в том же 1051 году в Великом Новгороде был построен храм Святой Софии.

Украина мгновенно отреагировала гифкой из мультсериала «Симпсоны», на которой Россия объявляет в ООН о возвращении СССР.

Вмешавшийся в перепалку аккаунт МИД РФ прикрепил карту Руси в XI из исторического атласа и посоветовал аккаунту Украины не ревновать, ведь в 1051 году Киев был столицей объединённой Руси.

Официальные твиттер-акаунты ведут министерства иностранных дел двух стран.

Справка:

29 мая в ходе визита во Францию президент России Владимир Путин напомнил историю взаимоотношений двух государств. «Просвещенная французская публика знает о русской Анне — королеве Франции; младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий — Бурбонов и Валуа, — одна из которых до сих пор правит в Испании», — заявил Путин на пресс-конференции. Слова российского лидера раскритиковал президент Украины Петр Порошенко, заявивший о том, что Украина исторически всегда была частью Европы. Также он добавил, что «Путин попытался похитить Анну в российскую историю».


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