Аккаунты России и Украины устроили исторические дебаты в Twitter

К спору о «гражданстве» княжны Анны Ярославны, которую на совместной пресс-конференции с лидером Франции Эммануэлем Макроном вспомнил президент России Владимир Путин, подключились официальные твиттер-аккаунты России и Украины.

В ответ на высказывание Путина об истории русско-французских отношений и жене короля Франции Генриха I – дочери князя Ярослава Мудрого Анне, которую он назвал русской, аккаунт Украины 30 мая твитнул аккаунту России шуточную картинку.

Подпись гласит о том, что в 1051 году Анна стала королевой Франции, а на месте Москвы тем временем была березовая роща.

«Когда Россия говорит, что Анна Ярославна начала российско-французские отношения, позволим себе напомнить ход событий», – едко добавил аккаунт Украины.

Российский аккаунт миролюбиво ответил, что гордится общим историческим наследием с Белоруссией и Украиной, но опубликовал картинку, что в том же 1051 году в Великом Новгороде был построен храм Святой Софии.

Украина мгновенно отреагировала гифкой из мультсериала «Симпсоны», на которой Россия объявляет в ООН о возвращении СССР.

Вмешавшийся в перепалку аккаунт МИД РФ прикрепил карту Руси в XI из исторического атласа и посоветовал аккаунту Украины не ревновать, ведь в 1051 году Киев был столицей объединённой Руси.

Официальные твиттер-акаунты ведут министерства иностранных дел двух стран.