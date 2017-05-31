В Швейцарии мужчину оштрафовали за «лайк» в Facebook

Районный суд Цюриха оштрафовал мужчину за «лайк» к комментарию в социальной сети Facebook, что считается первым случаем в истории страны. Об этом 30 мая сообщает The Guardian.

По данным издания, которые приводит РБК, в 2015 году на одном из форумов пользователи Facebook написали комментарии, в которых обвинили активиста по защите животных Эрвина Кесслера в расизме, фашизме и антисемитизме. В ответ активист подал в суд на оставивших комментарии пользователей соцсети. Суд вынес несколько обвинительных приговоров.

29 мая суд признал виновным одного из пользователей соцсети, поставившего «лайк» на одном из таких комментариев в адрес Кесслера. По мнению суда, таким образом мужчина 45 лет, имя которого пока не разглашается, допустил «оценочное суждение, не подтвержденное фактами». Доказать в суде обвиняемому наличия у Кесслера антисемитских и расистских взглядов не удалось. Суд приговорил его к штрафу в размере 4 тысяч швейцарских франков (4,1 тысячи долларов США).