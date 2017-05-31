Под Рязанью разбился легкомоторный самолёт

Легкомоторный самолет разбился в Рязанской области вечером 30 мая. Пилот в результате крушения скончался от полученных травм.

Авиакатастрофа произошла в 15 километрах от Рязани, около аэродрома Протасово, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам источника, самолет выполнял несанкционированный полет, столкнулся с проводами ЛЭП, после чего рухнул на землю и «развалился на части».

По предварительной информации, пилот был жителем Рязани 1958 года рождения.

По факту крушения проводится доследственная проверка.