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31.05.2017 00:15

Путин пока не принял решения об участии в президентских выборах 2018 года

Президент России Владимир Путин в интервью французской газете Le Figaro заявил, что пока не принял решения о том, будет ли он участвовать в президентских выборах 2018 года. Текст опубликован на сайте издания 30 мая.

В самом конце интервью Путина спросили об избирательных кампаниях в России и том, планирует ли он выдвинуть свою кандидатуру на ближайшие выборы президента, пишет «Газета.ру».

«Что касается кандидатов, то об этом еще рано говорить», — сказал российский лидер.

При этом Путин отметил, что все последние избирательные кампании в России проходили в строгом соответствии с Конституцией.

«Я сделаю все для того, чтобы обеспечить проведение избирательных кампаний 2018 года таким же образом», — подчеркнул он.

Путин добавил, что все люди, имеющие в соответствии с законом право участвовать в выборах, безусловно могут и будут принимать участие: и в законодательные собрания, и в парламент, и в президентских.

 


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