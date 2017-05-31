Путин пока не принял решения об участии в президентских выборах 2018 года

Президент России Владимир Путин в интервью французской газете Le Figaro заявил, что пока не принял решения о том, будет ли он участвовать в президентских выборах 2018 года. Текст опубликован на сайте издания 30 мая.

В самом конце интервью Путина спросили об избирательных кампаниях в России и том, планирует ли он выдвинуть свою кандидатуру на ближайшие выборы президента, пишет «Газета.ру».

«Что касается кандидатов, то об этом еще рано говорить», — сказал российский лидер.