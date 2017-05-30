В доме Бенуа тушили тринадцатикомнатную квартиру

Помощь спасателей потребовалась жильцам дома Бенуа в Петроградском районе Петербурга, где вечером 30 мая вспыхнул огонь в одной из тринадцати комнат в квартире.

Как сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС, заявка о возгорании в доме № 26-28 по Каменноостровскому проспекту поступила в 21:44. Пожарные справились с огнём до того, как он успел распространиться на остальные помещения многокомнатной квартиры. Выгорело два квадратных метра обстановки.

К тушению привлекли три расчета и 14 человек, которые полностью ликвидировали пожар в 22:16. По данным МЧС, обошлось без пострадавших.

Здание на Камменоостровском проспекте, 26-28 было построено в начале XX века по проекту трёх Бенуа – Леонтия, Юлия и Альберта, а также Александра Гунста. На тот момент это был крупнейший жилой комплекс Петербурга, жить в котором могли позволить себе только обеспеченные горожане. После 1918 года квартиры передали служащим отделов Совета. В этом доме в свое время жили Григорий Зиновьев, Сергей Киров, в квартире которого впоследствии открыли музей, Дмитрий Шостакович и другие.

В 1996 году первый этаж предоставили театру драматическому театру «Остров».