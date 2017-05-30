Истребители Су-35С примут на вооружение в конце 2017 года

Пятьдесят истребителей Су-35С примет на вооружение министерство обороны России в конце 2017 года. Об этом 30 мая сообщил заместитель министра обороны Юрий Борисов.

В настоящий момент самолеты проходят испытания в частях Воздушно-космических сил (ВКС), приводит слова Борисова пресс-служба оборонного ведомства.

«Заключительный этап государственных испытаний предполагает оценку эффективности применения нового вооружения на сверхманевренных режимах, бортового оборудования и комплексов автоматизированных систем управления самолетом», – рассказал Юрий Борисов и отметил, что летный состав, эксплуатирующий Су-35С в Сирии, очень высоко оценивает качество самолетов и его боевые характеристики.

Помимо этого, замминистра рассказал об испытаниях истребителя пятого поколения Т-50.

«Работы по Т-50 идут по графику, самолет уже подтвердил ряд летно-тактических характеристик, которые Минобороны предъявляет к этому перспективному изделию. В конце 2017 года мы ожидаем начала летных испытаний Т-50 с новыми двигателями», — подытожил Юрий Борисов.