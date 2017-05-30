Бесхозный предмет ограничил движение по улице Пограничника Гарькавого

Взрывотехники ОМОН обследуют потенциально опасный предмет, обнаруженный вечером 30 мая на проезжей части в Красносельском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», проверка проходит в районе дома 34 по улице Пограничника Гарькавого. По предварительной информации, подозрительную вещь заметили на дороге в начале десятого вечера. По словам очевидцев, из-за работы спецслужб частично ограничено движение в сторону проспекта Ветеранов.

На место вызвали взрывотехников Росгвардии. У дома дежурят пожарные и карета скорой помощи.