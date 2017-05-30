Конкурс на достройку Московского райсуда за 650 млн объявили заново

Петербургское управление судебного департамента будет искать нового подрядчика на достройку Московского районного суда. Комиссия Федеральной антимонопольной службы отменила итоги проведенного тендера. На портале госзакупок конкурс на 650 млн рублей 30 мая объявили заново.

Первая жалоба на победу компании «Союзстрой» в антимонопольное ведомство поступила от ООО «Новострой». Компания указала, что заказчик не привел локальные сметные расчеты в документации запроса предложений, что сделало невозможным подачу заявок должным образом.

Второе обращение антимонопольщики получили от ООО «Регион-Строй», который обратил внимание на то, что заказчик фактически ограничил сроки подачи заявок одним рабочим днем.

Сам конкурс объявили 5 мая, о победе «Союзстроя» стало известно 11 мая.

Комиссия УФАС признала обе жалобы обоснованными, и по заявлению «Новостроя» выдала предписание об устранении нарушений. По итогам проверки ведомство обнаружило признаки нарушения закона о контрактной системе и отменило результаты конкурса.

Строительство суда в 2014 году начинала компания «Водоканалстрой». В феврале 2017 года генподрядчик покинул проект, выполнив работы на более чем 815 млн рублей.

Пятиэтажное здание юго-западнее пересечения Дунайского и Витебского проспектов в стиле сталинского ампира должно быть округлым и с колоннами. По условиям конкурса, подрядчик должен закончить работы не позднее 31 декабря 2018 года.