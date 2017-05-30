После жалобы на мусор петербуржцу посоветовали устроить личную жизнь

Недовольный качеством уборки парадной в Шушарах горожанин не встретил понимания после обращения на портал «Наш Петербург». Радетелю за чистоту посоветовали отвлечься на устройство личной жизни.

Как сообщил 30 мая лидер движения «Солидарный Петербург» Анатолий Канюков, неосвещённый вход и груда мусора на первом этаже встречали жителей и гостей дома 59 по Колпинскому шоссе в посёлке Детскосельский. Решить проблему попытался один из гостей, 28 мая оставивший жалобу на мусор на портале «Наш Петербург».

О том, что уборщица не обязана выносить хлам за оставившими его жильцами, мужчина узнал после телефонного разговора, последовавшего в ответ на его обращение. Как уточнили активисты, звонившая якобы представилась сотрудником домоуправления №23, но имя в процессе беседы, по их словам, так и не назвала, зато отсутствие света объяснила нежеланием жителей платить лишние три рубля.

Судя по её словам, которые цитирует Канюков, радетели за чистоту и порядок слишком часто обращаются в жилкомсервис.

«Вы нам уже надоели со своими заявками!», – возмутилась женщина и в дальнейшей переписке объяснила, что вместо заботы о светильниках, лампочках и мусоре «гражданин в его возрасте должен другими делами заниматься и не один раз за ночь».

Отповедь и так и не убранный из-под лестницы хлам стал причиной обращения в прокуратуру и к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой провести проверку, как качества работы портала «Наш Петербург», так и самого инцидента.