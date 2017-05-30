Налоговая отсудила у турфирмы в Петербурге 200 рублей

В Петербурге межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 через суд добилась взыскания с турфирмы 200 рублей. Об этом 30 мая сообщается на сайте городского арбитража.

В Арбитражный суд с иском к ЗАО «Альфа Трэвэл» налоговая обратилась в марте текущего года. Истец требовал взыскать с ответчика задолженность по пени и штрафу в сумме 200 рублей.

Дело было рассмотрено в порядке упрощенного производства. Исковые требования были удовлетворены. Помимо заявленных в иске средств, ЗАО «Альфа Трэвэл» обязана будет оплатить 2 тысячи рублей госпошлины.

Решение может быть обжаловано.