Налоговая отсудила у турфирмы в Петербурге 200 рублей
В Петербурге межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 через суд добилась взыскания с турфирмы 200 рублей. Об этом 30 мая сообщается на сайте городского арбитража.
В Арбитражный суд с иском к ЗАО «Альфа Трэвэл» налоговая обратилась в марте текущего года. Истец требовал взыскать с ответчика задолженность по пени и штрафу в сумме 200 рублей.
Дело было рассмотрено в порядке упрощенного производства. Исковые требования были удовлетворены. Помимо заявленных в иске средств, ЗАО «Альфа Трэвэл» обязана будет оплатить 2 тысячи рублей госпошлины.
Решение может быть обжаловано.