Манчини хочет пригласить в «Зенит» тренера молодежной сборной Италии

Итальянский специалист Роберто Манчини, которого называют новым главным тренером «Зенита», хочет пригласить на должность помощника тренера молодежной сборной Италии Габриеле Ориали. Об этом сообщает Il Corriere Dello Sport во вторник, 30 мая.

По мнению Манчини, 64-летний Ориали будет хорошим проводником между тренером и командой. Помимо «Зенита», в услугах чемпиона мира 1982 года заинтересованы лондонский «Челси» и миланский «Интер». В бытность футболистом Ориали выступал за «Фиорентину» и «Интер».

Ранее стало известно, что Манчини вылетел в Россию для подписания трехлетнего контракта с «Зенитом». Его ассистентом в России станет Фаусто Сальсано. Манчини будет зарабатывать в петербургском клубе 5 – 6 миллионов евро в год.