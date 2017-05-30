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30.05.2017 21:47
5 Комментариев

В Пулково блокированы 120 детей из-за неисправного самолета «Вим-Авиа»

Больше сотни детей оказались блокированными в «стерильной» зоне аэропорта «Пулково» в Петербурге из-за поломки самолета. Перевозчик отложил вылет на семь часов.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 30 мая массированной атаке встревоженных родителей подвергся пулковский офис авиакомпании «Вим-Авиа». Она обязалась обеспечить транспортировку 200 воспитанников спортивных школ до болгарского курорта Варна.

Рейс 9371 планировался к вылету в 16.00. Дети с группой сопровождающих тренеров прошли предполетный досмотр и разместились в «стерильной» зоне.

«Вим-Авиа» отложила вылет на два часа, потом – еще на пару часов, объясняя задержку технической неисправностью «Боинга».

«Компания вызвала инженера. Тот покопался и сообщил, что борт к полету непригоден», – рассказали «Фонтанке» родители. – Авиакомпания сохранила оптимизм: «Ничего, мы вызовем другого, он справится». Нам такие угадайки не нужны, в Варну летят пассажиры 7-10 лет».

На рейс 9371 зарегистрированы 285 человек, в том числе 120 несовершеннолетних. Он включает сборные группы детско-юношеских школ Петербурга и области. Они направляются в болгарский лагерь «Аквалайн».

За время простоя пассажирам выдали по бутылке воды и холодному бутерброду.

Острые ситуации в Пулково сглаживают сотрудники транспортной полиции. По последним данным, «Вим-Авиа» решила заменить борт. Запланированный к вылету самолет оттащили в сторону. Отправка снова может быть отложена.

В последние дни мая перевозчик оказался под огнем критики за перенос в одностороннем порядке сроков ремонта самолетов и нехватку парка. Это повлекло веерную задержку вылетов.


© Фонтанка.Ру

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комментарии пользователей (5)
chernousova
30 мая 2017 г. 23:24
Пусть начинают декламировать Гамлета. Ситуация сразу разрешится. В ту или иную сторону. Но в любом случае в финале должны пригласить в Кремль.
plussa
30 мая 2017 г. 23:05
mr_maxx: Вопрос:почему,зная,что компания плохая,родители доверяют своих детей ей?Я б не доверила.
mr_maxx
30 мая 2017 г. 22:59
Когда ж это амнокомпанию лишат всех их лицензий? Хуже перевозчика я не видел вообще никогда. В прошлом году было все тоже самое, и опять все по новой.
Циник
30 мая 2017 г. 22:56
Вим Авиа? ВИМ.В Питере. Ну,я не удивлен что все так хреново.
***
30 мая 2017 г. 22:26
Что-то много проблем стало у них. Скоро того?
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