За забытую в животе роженицы простыню врачу Первого меда грозит 2 года ограничения свободы

Прения по делу об оставленной в животе роженицы из Первого меда пеленке прошли 30 мая в петербургском судебном участке №154. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

Основным фигурантом дела стала врач-гинеколог медицинского университета имени Павлова Марьям Аракелян. Ее обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Как писала «Фонтанка», петербурженка поступила в Первый мед в конце 2014 года. Аракелян приняла решение о тактике родов оперативным путем. После родов пациентка заметила, что ее живот не уменьшается, а наоборот становится больше. Ультразвуковое исследование делали несколько раз, но врачи говорили пациентке, что видят только скопление жидкости и большую гематому, после чего назначали антибиотики. На второй неделе после родов девушку выписали из клиники акушерства и гинекологии «в удовлетворительном состоянии» и с обычными рекомендациями. Почти через месяц скорая помощь доставила женщину в Военно-медицинскую академию им. Кирова. Врачи увидели на УЗИ инородное тело, а в ходе операции обнаружили в брюшной полости женщины операционную простыню.

В рамках прений прокуратура просила признать Марьям Аракелян виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и назначить наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права занимать медицинские должности сроком на 2,5 года. Адвокаты врача, в свою очередь, просили оправдать подзащитную.