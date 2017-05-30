OFF-программа ПМЭФа

Время у участников Петербургского экономического форума традиционно расписано по минутам. Организаторы пообещали в 2017 году самую насыщенную в истории бизнес-программу. Но приглашения на неформальную часть тоже могут составить увесистую часть пакета гостя. «Фонтанка» узнала о некоторых, самых любопытных вечеринках первых трех летних вечеров.

Форум — событие все-таки достаточно консервативное, так что даже неофициальную программу можно назвать во многом традиционной. Многие позиции концертно-развлекательного меню его участники видели и в прошлые годы. Впрочем, это совершенно не отменяет им удовольствия от их посещения. К примеру, «Ленинград» в «Гинзе» не первый год, но группировка всегда актуальна и песни их зажигательны, так что не только гости закрытой вечеринки, но и жители близлежащих домов на Петроградской смогут вдоволь потанцевать под Шнура, даже если надеялись выспаться.

Однако Форум только в календаре занимает три первых дня июня, неофициальная, да, впрочем, и часть деловой программы приходятся и на так называемый «нулевой» день – 31 мая. В числе серьезных мероприятий стоит выделить гала-представление звезд балета в Михайловском, которое проходит при поддержке BIOCAD и Фонда по профилактике и ранней диагностики рака «Живу не напрасно». Организаторы ожидают 600 гостей, культурную программу составили из номеров с участием Николая Цискаридзе, Екатерины Кондауровой и Ивана Оскорбина, Дениса и Анастасии Матвиенко, Марата Шемиунова и других. Завершится прием after-party с фуршетом во дворе театра.

О благотворительности пойдет речь и на Charity Battle, устраиваемой площадкой для фондов «Друзья» в ДЛТ. Ведущим станет председатель попечительского совета фонда Иван Ургант, а за музыку будут отвечать профессионалы, но только бизнеса. К примеру, в минувшем году на подобном мероприятии отметились генеральный директор USM Advisors и партнер Усманова Иван Стрешинский, генеральный директор инвестиционного фонда «Группа ОНЭКСИМ» Дмитрий Разумов, главный управляющий директор Avelar Energy Group Игорь Ахмеров и многие другие.

Еще одно мероприятие «нулевого» дня, видимо, для «разогрева» перед последним рывком — собственно у Огркомитета Форума при участии «Деловой России» в ресторане «Блок» на Потемкинской. Сходить туда стоит всем участникам ПМЭФа. Или не стоит. Дело в том, что в гости ждут менталиста Лиора Сушарда. Говорят, он читает мысли и пин-коды от банковских карточек щелкает, как орехи.

31 мая будет дан старт спортивной программе ПМЭФа, она в этом году обширная и начнется в первый день с гала-матча по хоккею "Сборная ПМЭФ – Сборная мира". Говорят, Фетисов и Фил Эспозито — среди игроков. Помимо хоккея, в дни Форума планируются соревнования по баскетболу, мини-футболу, ММА. Из разряда более элитарных — гольф (это уже в расслабленную субботу, 2 июня), а каждый день на площадке VIP-ы могут приватно пообщаться за клетчатым полем в Шахматной гостиной.

Первый день лета гостей Форума приглашают практически все крупные игроки. Самым запоминающимся и самым тайным всегда оказывается прием Sberbank Night. В этот раз площадкой станет не Петродворец или Елагин остров, а Манеж. Впрочем, по некоторым данным, Сбербанк может занять и здание Биржи — завеса тайны до сих пор не приоткрыта.

Параллельно по всему центру Петербурга будет не протолкнуться от форумчан: с 18:30 ждите заторов на Университетской набережной — в Манеже кадетского корпуса «Мерседес» представит новый S-класс. На Гороховой, 47, банк «Открытие» устроит квартирник. В этот раз с участием «ДДТ».

Восточное крыло Главного штаба оккупирует ВТБ, для гостей споют Нетребко и Эйвазов, Моргулис и Кортнев. На «Ленфильме» в павильоне «Аквариум» в состоянии полной секретности готовят вечер для Газпромбанка. В Музей Фаберже на Фонтанке на ужин пожалует итальянец Алессандро Сафино.

Если культурная программа участникам покажется недостаточной и захочется адреналина, то можно, с одной стороны, пофантазировать вечером первого дня о том, что расскажет Владимир Путин на пленарном заседании в пятницу, с другой — отправиться в «Юбилейный» на бои без правил. Россия против Америки сойдется на ринге. Шлеменко против Хэлси. Россиянин пообещал взять реванш за поражение в предыдущем поединке. Бой принципиальный, а вероятность встретить первое лицо государства там, к слову, весьма велика.

Вечер второго дня обычно самый динамичный для любителей off-программы. В «Ленинград-центре» – гуляет «Роснефть», «Ленинград» в «Гинзе» на Аптекарском, «Мумий Тролль» у «Русала» в «W», а в «Юбилейном» продолжатся бои без правил, но уже в формате Fight Nights Global 68.

Полюбившийся Георгию Полтавченко Манеж вынужден будет спешно менять декорации первого дня для губернаторского приема. Как писала «Фонтанка», за творческое наполнение будет отвечать Dance Open. Хедлайнера не называют, но на подпевках обещают "легкие, мелодичные композиции, выдержанные в стилях ритм-н-блюза, фанк, поп, легкий джаз и фьюжн». Бюджет праздника весьма скромный — 15 миллионов рублей, притом что ожидается около 3 тысяч гостей.

Пятница для бизнесменов – участников Форума не всегда кутеж — многие, в том числе и топ-менеджеры из первых десяток и сотен «Форбса», собираются на шабат. Если раньше Михаил Мирилашвили звал всех на ужин в «Олимпию», то в 2017-м в программе значится шабат с клубом Solomon.help прямо в Большой хоральной синагоге.

Еще одна примета времени — Григорий Лепс в «Будда Баре» на второй день форума. Другая веха и уже тоже классика — заглянуть в «Шатуш» на Мойку, где за танцующими всегда легко заметить высокого хозяина вечеринки Михаила Прохорова.

Суббота — время выспаться и разъезжаться по домам. Так что в программе, как деловой, так и неофициальной, — затишье. Гольф разве что. И тот строго по приглашениям и в Петродворце.

"Фонтанка.ру"