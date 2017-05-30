Депутат Анохин увидел большое зло

Более сотни молодых людей собрались в зале кинотеатра “Москва”, чтобы сказать нет митингам “криминальных движений” и поругать политику Смольного.

"Фонтанка" разбиралась, для чего в Петербурге провели съезд так называемой независимой молодежи под эгидой депутатов ЗакСа от правящей партии.

О намерении провести независимый съезд движений, не согласных с деятельностью городского комитета по молодежной политике, еще месяц назад заявил депутат ЗакСа от «Единой России» Андрей Анохин. Свою идею он озвучил на заседании городского парламента 3 мая, когда Законодательное собрание утверждало на пост курирующего, в том числе, этот блок вице-губернатора Константина Серова, давнего конкурента за пост в партии спикера Вячеслава Макарова.

Тогда Анохин заявил, что проехал несколько городских вузов и в них якобы никто не знает о деятельности нынешней главы комитета по молодежной политике Ренаты Абдулиной. «По моим прогнозам, то, что произошло месяц назад (многотысячные простестные митинги 26 марта -прим.ред.), будет продолжаться в нашем городе, если мы не примем решительных мер по реорганизации и изменению работы комитета по молодежной политике», – провозгласил парламентарий. Серов согласился с необходимостью воспитывать молодежь и «вытаскивать ее из компьютера и Интернета», но комментировать необходимость кадровых решений не стал.

О смене власти в профильном комитете вновь заговорили уже 30 мая на анонсированном Анохиным съезде. Большая часть молодых людей, пришедших в кинотеатр «Москва», судя по всему друг друга знала и довольно хорошо. Остальные собрались для создания массовки. «Скучно», – зевали парни, в пол уха слушая ораторов, начавших вещать со сцены. На вопросы «Фонтанки» "зачем пришли" юноши отвечали, что их позвал кто-то из выступающих, примерную повестку они знают, но интереса к ней не испытывают.

Разглядывали экраны мобильных телефонов и болтали участники примерно под такие речи: «Нам не нужно гулять по площадям и кричать о проблемах, мы будем совместно их решать, выстраивая диалог с властью. Мы хотим, чтобы все были счастливы, но как это сделать? На этот вопрос мы вместе найдем ответ. Мы, как молодежь, можем указать на наши проблемы власти. Людей, которые вышли в марте на митинг, использовали политические проходимцы, бросили один на один с полицией, а они все лишь хотели, чтобы их проблемы начали решаться».

Эти слова декламировал президент форума Ринат Евстигнеев. Он – некогда участник Молодежной коллегии при губернаторе и действующий член партии «Единая Россия». Совещательный орган, курируемый комитетом по молодежной политике, Евстигнеев покинул год назад, обвинив коллег в коррупционных намерениях. После конфликта со смольнинским ведомством попытался инициировать молодежный парламент при Законодательном собрании, однако депутаты оказались нелегки на подъем. Кроме того, запустил свое движение «Поколение Z», которое официально не зарегистрировано, при этом периодически организует виртуальные патриотические уроки в государственных и муниципальных учреждениях.

Вслед за Евстигнеевым к микрофону подошел Олег Чернов, глава организации «Трудовые резервы» (учредители – бывший глава комитета по молодежной политике Александр Пархоменко и глава закрытого «Нового поколения» Михаил Дмитриев ). Он ни разу не упомянул митинги и чиновников, вместо этого посвятил свою речь социальной помощи и трудовой занятости молодежи. Аудитория, к которой он обращался, представляла собой две трети от всех собравшихся, они же – бывшие воспитанники организации «Новое поколение», с которой в прошлом году Смольный разорвал контракт на организацию работы трудных подростков. Уже после окончания мероприятия корреспондент «Фонтанки» стал свидетелем того, как несколько «поколенцев» расспрашивали старших товарищей о сути и целях форума. «Вы меня спрашиваете, почему мы сюда приехали? Дело в том, что нас еще могут услышать, прислушаться к нашему «Новому поколению»»,- отвечала светловолосая женщина подросткам.

В холле кинотеатра «Фонтанка» встретила и бывшего директора «Нового поколения» Михаила Дмитриева. На вопрос , почему он и его воспитанники приехали на съезд, Дмитриев лишь ответил, что была совершена ошибка, когда с его уникальной организацией, которая воспитывала в детях патриотов, отказались продолжать работать. В ответ на предположение, что съезд политически ангажирован и его недовольство кто-то может использовать в своих интересах, Дмитриев промолчал.

Более разговорчивым оказался бывший председатель комитета по молодежной политике Александр Пархоменко. «Фонтанке» он рассказал, что к форуму отношения не имеет, да и вообще уже полгода, как трудится в Москве. Однако это не помешало неким чиновникам Смольного позвонить ему и поинтересоваться, зачем он организует протестные съезды.

«Если люди работают, ведут тему, взаимодействуют с организациями, довольно странно, что они не в курсе событий. Из «Трудовых резервов» я вышел и несколько месяцев занимаюсь олимпийским движением в Москве. Что касается чиновников, то странно, что они не приехали на этот форум – если там была недовольная молодежь, с ней надо вести диалог».

На съезде утвердили резолюцию - создать координационный совет молодежи, попросить губернатора дать оценку программам комитета по молодежной политике, потребовать снизить стоимость проездного и повысить уровень жизни в общежитиях, а также включить представителей нового движения в общественные советы при профильных ведомствах Смольного. Затем на сцену позвали депутата Андрея Анохина.

«Депутат Анохин – ваш депутат. Почему я здесь? Я увидел большое зло. И оно не в митингах. Дело в том, что сейчас отрабатывается сценарий, как в Ливии и в Сирии. Им нужны молодежные жертвы. Смерть (Анохин сделал паузу, – прим ред.) даже одного человека будет растиражирована на всю страну», – провозгласил он. Затем приободрил молодых людей, пожелав им удачи, и пообещал не навязывать собственных инициатив.

Пришедший вместе с ним депутат ЗакСа от «Единой России» Роман Коваль выступать не стал. «Фонтанке» он пояснил, что никакого отношения к мероприятию не имеет, а просто решил посмотреть «что организовал Анохин». «Ну и еще меня порадовало, что здесь много людей из моего Красносельского района», – добавил Коваль.

Среди участников мероприятия «Фонтанка» встретила политического психолога Петра Бычкова. Он тоже должен был выступать в зале кинотеатра «Москва», но, как утверждает, прочитав резолюцию, отказался.

«Это огульная критика комитета по молодежной политике. Кроме того, фактически участники говорят, что будут бороться с молодежью , которая выходит на улицу, но ведь надо искать причины, бороться с ними и устранять. Такое ощущение, что авторы текста резолюции недостаточно хорошо проанализировали ситуацию», – сказал он, добавив, что форум ему показался странным еще и потому, что нигде в редких анонсах не указывался точный адрес проведения. «Сплошная кулуарность с одной стороны, с другой – отсутствие видеоблогеров, молодежных лидеров. И это при том, что в форуме принимают участие депутаты от «Единой России».

Еще ряд собеседников высказали «Фонтанке» целый спектр мнений: и то, что совет независимой молодежи создается в рамках негласной борьбы ЗакСа и Смольного. Якобы на этот раз цель – возможность курировать проведение президентской кампании, и будто бы новая организация только определяется с тем, на чьей стороне выгоднее играть, пока набирает политические дивиденды. Ответ на вопрос «зачем», в кулуарных разговорах не смогли дать и отдельные участники и даже организаторы съезда, каждый из них предположил, что существует некая политическая цель, а их могут использовать для ее достижения.

Президент съезда Ринат Евстигнеев в разговоре с «Фонтанкой» опроверг какую-либо политическую ангажированность, в том числе с партией «Единая Россия». «В президиуме только я был членом партии и то значок снял, выступали у нас и люди от ЛДПР, и от КПРФ. Еще один участник президиума – он помощник Анохина, но беспартийный. Логотипов нигде не было, ведь мы хотим решать проблемы, а не рекламировать партию», – утверждает он. Отсутствие конкретики на форуме Евстигнеев объяснил тем, что выступало слишком много разных людей, которых никак содержательно не ограничивали. «Что дальше? Мы проведем собрание рабочих групп Координационного совета независимой молодежи, определим приоритетные проекты, будем над ними работать. Без финансирования, конечно, будет жить сложно, и этот вопрос открыт, но если власть посчитает важным, что мы делаем, то нас поддержит».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»