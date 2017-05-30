Депутат Анохин увидел большое зло

Еще
01:01 01.06.2017
Пришлите свою новость!
00:51
На Ждановской полыхают бытовки
00:44
Илон Маск пообещал покинуть Белый дом в случае вывода США из соглашения о климате
00:28
При крушении военного вертолета в Турции погиб генерал
00:17
Кинчева внесли в базу данных «Миротворца»
00:07
Валерий Гергиев открыл новый концертный зал под Репино
00:02
Клинтон заявила о планах Путина «сокрушить США»
31/05
Трамп решил пока оставить посольство США в Тель-Авиве
31/05
Фондовый рынок США закрылся падением
31/05
На М-10 фура смяла легковушку - водитель погиб
31/05
Реактивные системы «Торнадо-С» заменят в российской армии на «Смерчи»
31/05
Бывший директор ФБР Коми решил выступить в сенате США по «российскому делу»
31/05
В Аннино «за налоги» начали строить новую школу
31/05
При крушении вертолета в Турции погибли 12 военных
31/05
Дзюба прокомментировал шутку Дмитрия Медведева о роботах в сборной России
31/05
CNN уволила ведущую после публикации фото с «отрезанной головой» Трампа
31/05
Министерство обороны Германии приостановит закупку корветов
31/05
Минобороны назвало причину крушения Ту-154 в Черном море
31/05
Корабли Балтийского флота завершили учения в Финском заливе
31/05
Саудовская Аравия поможет застроить аэродром Тушино в Москве
31/05
Пресс-служба Усманова опровергла требование к Навальному удалить весь ролик о Медведеве
31/05
МЭР РФ отчитался об ускорении роста ВВП
31/05
Диктором на домашних матчах «Зенита» вновь стал Константин Анисимов
31/05
В Петербурге за вечер подбили два полицейских «УАЗа»
31/05
В отеле Трампа арестовали мужчину с оружием
31/05
Банк «Санкт-Петербург» собирается банкротить компанию «Юлмарт»
31/05
Смольный начал готовиться к новому году в последний день весны
31/05
Приговоренный за убийство журналиста Циликина просит отменить приговор
31/05
В Петербурге взрывотехники ОМОН искали бомбу в мешке
31/05
Петербуржцам покажут землю богов Николая Рериха
31/05
В магазины Германа Стерлигова разрешили входить геям
31/05
ГУ МВД: Дольщиков «Города» задержали за нарушения при проведении митинга
31/05
В СПЧ высказались против клеток для подсудимых в суде
31/05
Brent упала ниже $50 за баррель
31/05
Молния и град повредили пассажирский самолет при посадке в аэропорту Барнаула
31/05
Фонтанка за 60 секунд – 31 мая
31/05
Матвиенко посоветовала сенаторам заняться изучением биографии Христа
31/05
СМИ: Михалкову, Ярмольнику и Бабкиной запретили въезд на Украину
31/05
На Комендантском теплосети не выдержали испытаний на прочность
31/05
Самолет из Мельбурна развернулся после попытки пассажира попасть в кабину пилота
31/05
Смольный: Плакаты о марионетках на акциях протеста не адресованы Навальному
31/05
В Сети появилось фото дольщицы ГК "Город" с кровью на лице
31/05
Максим Ванчугов проведет в Крестах все лето
31/05
Победители конкурса «Моя самая большая рыба» получили призы
31/05
Шлеменко и Хэлси показали одинаковый вес за день до боя на M1 Challenge 79
31/05
«Достоевская» открыта после проверки
31/05
Семь месяцев без электричества «Солодовни» обошлись «Степану Разину» в 266 млн рублей
31/05
«Зенит» сообщает о структурных изменениях в руководстве клуба
31/05
На Балтийском вокзале нашли пассажира, бросившего пакет без присмотра
31/05
«Достоевская» закрыта из-за маленького пакета
31/05
СМИ: Дадин отсудил два миллиона за год в колонии
31/05
Петербург в ответ на высылку российских покинут два эстонских дипломата
31/05
МИД: Пять молдавских дипломатов должны покинуть Россию
31/05
УФАС хочет, чтобы Смольный второй раз заплатил штраф за контракт по стадиону на Крестовском
31/05
Из-за испытаний аллею Поликарпова затопило горячей водой
31/05
На Балтийском вокзале проверяют брошенный пакет
31/05
В Копенгагене установят памятник Пушкину
31/05
СМИ узнали о готовности Трампа выйти из Парижского соглашения по климату
31/05
Голодающих дольщиков ГК "Город" увезли в полицию
31/05
Предполагаемые петербургские вербовщики в ИГИЛ останутся под стражей на все лето
31/05
В «Зените» новый главный врач
31/05
Петербургский расчленитель жены и детей обжаловал пожизненный приговор
31/05
Матвиенко назвала «неприемлемой» заморозку индексации пенсий
31/05
Смертельное ДТП на ЗСД: столкнулись пять машин
31/05
Хакеры выложили в сеть более 25 тысяч фото клиентов пластических хирургов
31/05
Москвичей экстренно предупреждают об ухудшении погоды
31/05
Должность главного военного прокурора может занять прокурор Бурятии
31/05
Над Новой Голландией взлетит Жар-птица
31/05
Активисты: У депутата ЗакСа Погорелова дома растут и уменьшаются на глазах
31/05
Орловский губернатор объяснил значение фразы «бог не фраер»
31/05
Операторы наружной рекламы обвинили Смольный в дискриминации при подготовке к торгам
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
31.05.2017 23:21
3 Комментариев

Депутат Анохин увидел большое зло

Более сотни молодых людей собрались в зале кинотеатра “Москва”, чтобы сказать нет митингам “криминальных движений” и поругать политику Смольного.
Депутат Анохин увидел большое зло
Ксения Клочкова

"Фонтанка" разбиралась, для чего в Петербурге провели съезд так называемой независимой молодежи под эгидой депутатов ЗакСа от правящей партии.

О намерении провести независимый съезд движений, не согласных с деятельностью городского комитета по молодежной политике, еще месяц назад заявил депутат ЗакСа от «Единой России» Андрей Анохин. Свою идею он озвучил на заседании городского парламента 3 мая, когда Законодательное собрание утверждало на пост курирующего, в том числе, этот блок вице-губернатора Константина Серова, давнего конкурента за пост в партии спикера Вячеслава Макарова. 

Тогда Анохин заявил, что проехал несколько городских вузов и в них якобы никто не знает о деятельности нынешней главы комитета по молодежной политике Ренаты Абдулиной. «По моим прогнозам, то, что произошло месяц назад (многотысячные простестные митинги 26 марта -прим.ред.), будет продолжаться в нашем городе, если мы не примем решительных мер по реорганизации и изменению работы комитета по молодежной политике», – провозгласил парламентарий. Серов согласился с необходимостью воспитывать молодежь и «вытаскивать ее из компьютера и Интернета», но комментировать необходимость кадровых решений не стал.

О смене власти в профильном комитете вновь заговорили уже 30 мая на анонсированном Анохиным съезде.  Большая часть молодых людей, пришедших в кинотеатр «Москва», судя по всему друг друга знала и довольно хорошо. Остальные собрались для создания массовки. «Скучно», – зевали парни, в пол уха слушая ораторов, начавших вещать со сцены. На вопросы «Фонтанки» "зачем пришли" юноши отвечали, что их позвал кто-то из выступающих, примерную повестку они знают, но интереса к ней не испытывают. 

Разглядывали экраны мобильных телефонов и болтали участники примерно под такие речи: «Нам не нужно гулять по площадям и кричать о проблемах, мы будем совместно их решать, выстраивая диалог с властью. Мы хотим, чтобы все были счастливы, но как это сделать? На этот вопрос мы вместе найдем ответ. Мы, как молодежь, можем указать на наши проблемы власти. Людей, которые вышли в марте на митинг, использовали политические проходимцы, бросили один на один с полицией, а они все лишь хотели, чтобы их проблемы начали решаться». 

Эти слова декламировал президент форума Ринат Евстигнеев. Он – некогда участник Молодежной коллегии при губернаторе и действующий член партии «Единая Россия». Совещательный орган, курируемый комитетом по молодежной политике, Евстигнеев покинул год назад, обвинив коллег в коррупционных намерениях. После конфликта со смольнинским ведомством попытался инициировать молодежный парламент при Законодательном собрании, однако депутаты оказались нелегки на подъем. Кроме того, запустил свое движение «Поколение Z», которое официально не зарегистрировано, при этом периодически организует виртуальные патриотические уроки в государственных и муниципальных учреждениях.

Ксения Клочкова

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Вслед за Евстигнеевым к микрофону подошел Олег Чернов, глава организации «Трудовые резервы» (учредители – бывший глава комитета по молодежной политике Александр Пархоменко и глава закрытого «Нового поколения» Михаил Дмитриев ). Он ни разу не упомянул митинги и чиновников, вместо этого посвятил свою речь социальной помощи и трудовой занятости молодежи. Аудитория, к  которой он обращался, представляла собой две трети от всех собравшихся, они же – бывшие воспитанники организации «Новое поколение», с которой в прошлом году Смольный разорвал контракт на организацию работы трудных подростков. Уже после окончания мероприятия корреспондент «Фонтанки» стал свидетелем того, как несколько «поколенцев» расспрашивали старших товарищей о сути и целях форума. «Вы меня спрашиваете, почему мы сюда приехали? Дело в том, что нас еще могут услышать, прислушаться к нашему «Новому поколению»»,- отвечала светловолосая женщина подросткам. 

В холле кинотеатра «Фонтанка» встретила и бывшего директора «Нового поколения» Михаила Дмитриева. На вопрос , почему он и его воспитанники приехали на съезд, Дмитриев лишь ответил, что была совершена ошибка, когда с его уникальной организацией, которая воспитывала в детях патриотов, отказались продолжать работать. В ответ на предположение, что съезд политически ангажирован и его недовольство кто-то может использовать в своих интересах, Дмитриев промолчал.

Более разговорчивым оказался бывший председатель комитета по молодежной политике Александр Пархоменко. «Фонтанке» он рассказал, что к форуму отношения не имеет, да и вообще уже полгода, как трудится в Москве. Однако это не помешало неким чиновникам Смольного позвонить ему и поинтересоваться, зачем он организует протестные съезды. 

«Если люди работают, ведут тему, взаимодействуют с организациями, довольно странно, что они не в курсе событий. Из «Трудовых резервов» я вышел и несколько месяцев занимаюсь олимпийским движением в Москве. Что касается чиновников, то странно, что они не приехали на этот форум – если там была недовольная молодежь, с ней надо вести диалог».

На съезде утвердили резолюцию  - создать координационный совет молодежи, попросить губернатора дать оценку программам комитета по молодежной политике, потребовать снизить стоимость проездного и повысить уровень жизни в общежитиях, а также включить представителей нового движения в общественные советы при профильных ведомствах Смольного. Затем на сцену позвали депутата  Андрея Анохина. 

«Депутат Анохин – ваш депутат. Почему я здесь? Я увидел большое зло. И оно не в митингах. Дело в том, что сейчас отрабатывается сценарий, как в Ливии и в Сирии. Им  нужны молодежные жертвы. Смерть (Анохин сделал паузу, – прим ред.) даже одного человека будет растиражирована на всю страну», – провозгласил он. Затем приободрил молодых людей, пожелав им удачи, и пообещал не навязывать собственных инициатив.

Пришедший вместе с ним депутат ЗакСа от «Единой России» Роман Коваль выступать не стал. «Фонтанке» он пояснил, что никакого отношения к мероприятию не имеет, а просто решил посмотреть «что организовал Анохин». «Ну и еще меня порадовало, что здесь много людей из моего Красносельского района», – добавил Коваль.

Среди участников мероприятия «Фонтанка» встретила политического психолога Петра Бычкова. Он тоже должен был выступать в зале кинотеатра «Москва», но, как утверждает, прочитав резолюцию, отказался. 

«Это огульная критика комитета по молодежной политике. Кроме того, фактически  участники говорят, что будут бороться с молодежью , которая выходит на улицу, но ведь надо искать причины, бороться с ними и устранять. Такое ощущение, что авторы текста резолюции недостаточно хорошо проанализировали ситуацию», – сказал он, добавив, что форум ему показался странным еще и потому, что нигде в редких анонсах не указывался точный адрес  проведения. «Сплошная кулуарность с одной стороны, с другой – отсутствие видеоблогеров, молодежных лидеров. И это при том, что в форуме принимают участие депутаты от «Единой России».

Еще ряд собеседников  высказали «Фонтанке» целый спектр мнений: и то, что совет независимой молодежи создается в рамках негласной борьбы ЗакСа и Смольного.  Якобы на этот раз цель – возможность курировать проведение президентской кампании, и будто бы новая организация только определяется с тем, на чьей стороне выгоднее играть, пока набирает политические дивиденды. Ответ на вопрос «зачем», в кулуарных разговорах не смогли дать и отдельные участники и даже организаторы съезда, каждый из них предположил, что существует некая политическая цель, а их могут использовать для ее достижения.

Президент съезда Ринат Евстигнеев в разговоре с «Фонтанкой» опроверг какую-либо политическую ангажированность, в том числе с партией «Единая Россия». «В президиуме только я был членом партии и то значок снял, выступали у нас и люди от ЛДПР, и от КПРФ. Еще один участник президиума – он помощник Анохина, но беспартийный. Логотипов нигде не было, ведь мы хотим решать проблемы, а не рекламировать партию», – утверждает он. Отсутствие конкретики на форуме Евстигнеев объяснил тем, что выступало слишком много разных людей, которых никак содержательно не ограничивали. «Что дальше? Мы проведем собрание рабочих групп Координационного совета независимой молодежи, определим приоритетные проекты, будем над ними работать. Без финансирования, конечно, будет жить сложно, и этот вопрос открыт, но если власть посчитает важным, что мы делаем, то нас поддержит».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (3)
Константа
1 июня 2017 г. 00:42
Ужасно! Бедные дети! Под угрозами каких кар их загнали на этот очередной шабаш показухи и импотенции властей?:)
Corsair
1 июня 2017 г. 00:28
Если не можешь устранить безобразия, их надо возглавить:-))) Грамотно, че уж там. Но поведется ли молодь на такой развод?
Доверчивый
1 июня 2017 г. 00:13
Поздно пить боржоми. Ваше время кончилось, господа временные. 17 лет это уже два раза перебор. И кстати — из каких средств оплачена аренда зала? Думаю придется вернуть.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
АО «Строительный трест»
31.05.2017 12:15

В Петербурге пройдет «Добрый – ЗАбег!» для неравнодушных

17 июня сеть спортивных клубов OLYMP совместно с объединением «Строительный трест» проведет ежегодное благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!» в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове.
«ФОРТОЛЕТ»
31.05.2017 10:37

3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"

3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
Фотобанк Pixabay.com
30.05.2017 17:20

Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка

Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Илон Маск пообещал покинуть Белый дом в случае вывода США из соглашения о климате
При крушении военного вертолета в Турции погиб генерал
Валерий Гергиев открыл новый концертный зал под Репино
Трамп решил пока оставить посольство США в Тель-Авиве
Реактивные системы «Торнадо-С» заменят в российской армии на «Смерчи»
Бывший директор ФБР Коми решил выступить в сенате США по «российскому делу»
Министерство обороны Германии приостановит закупку корветов
Корабли Балтийского флота завершили учения в Финском заливе
Пресс-служба Усманова опровергла требование к Навальному удалить весь ролик о Медведеве
В магазины Германа Стерлигова разрешили входить геям
Депутат Анохин увидел большое зло
Навальный уходит в бан
«Обнять близких – цель «Нелюбви»
Май 1917 года: триумф Керенского
Макрон приоткрыл для Путина форточку
Блогеры Усманов и Навальный в суд, остальные в депутаты
Как победить стресс футбольным копам
Город трёх планетариев
Нефть вокруг нас
Лето с умом
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Премия [Золотая скрепка]: «Мозгобойня» против «Квестории»

Шлеменко и Хэлси показали одинаковый вес за день до боя на M1 Challenge 79

Фото очевидца с сайта телеканала «Санкт-Петербург

Смертельное ДТП на ЗСД: столкнулись пять машин

Новости компаний
АО «Строительный трест»
31.05.2017 12:15
В Петербурге пройдет «Добрый – ЗАбег!» для неравнодушных
17 июня сеть спортивных клубов OLYMP совместно с объединением «Строительный трест» проведет ежегодное благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!» в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове.
«ФОРТОЛЕТ»
31.05.2017 10:37
3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"
3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
Фотобанк Pixabay.com
30.05.2017 17:20
Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка
Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
Самолет «Архангельск»
29.05.2017 17:20
Авиакомпания «Россия» назвала самолет в честь Архангельска
Для «России» Архангельск является одной из важных точек в географии полетов. В летнем сезоне 2017 года компания выполняет 2 ежедневных рейса из Архангельска в Санкт-Петербург.
19.05.2017 17:53
Открылся первый музей "Бессмертного Ленинграда"
В 295-й гимназии Фрунзенского района открылся новый музей "Бессмертный Ленинград", посвященный героической истории ленинградцев времен Великой Отечественной войны.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Фото: ООО "Группа компаний "Дарница"
10.05.2017 10:29
В Петербурге вместо слов поздравлений раздавали свежий хлеб
Двадцать тысяч батонов «Аладушкин» было роздано девятого мая на городских праздниках в пяти муниципальных округах Санкт-Петербурга: Петроградском, Калининском, Адмиралтейском, Красногвардейском и Московском районах.
03.05.2017 13:16
«Фонтанка» выберет лучший офис и его команду
Премия интернет-канала [Фонтанка.Офис] «Золотая скрепка» ориентирована на коллективы компаний Петербурга и Ленобласти. По итогам онлайн-голосования на сайте интернет-газеты «Фонтанка.ру» будут выбраны «Лучший офисный коллектив», «Лучшее офисное пространство», а также «Лучший коллектив СМИ» 2017 года
Tele2
28.04.2017 16:35
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» ищут социальных предпринимателей, готовых побороться за миллион
Tele2 объявляет о начале III Всероссийского конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.