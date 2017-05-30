Честные выборы за 38 тысяч евро

ЕСПЧ признал, что права на свободные выборы четырех петербуржцев во время кампании 2011 года были недостаточно защищены. На чем основано решение суда, разбиралась “Фонтанка”.

Европейский суд по правам человека спустя 5 лет после выборов в петербургский ЗакС пятого созыва, когда уже вовсю работает 6-й, удовлетворил жалобу трех кандидатов и одного избирателя из Колпино. Совокупно им должны выплатить 38 тысяч евро, включая компенсацию судебных издержек, если за три месяца Россия не оспорит решение. За время тяжбы двое заявителей раздумали судиться с государством, а один скончался.

В декабре 2011 года бывший кандидат от «Справедливой России» Андрей Давыдов и члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса: Ольга Андронова, Татьяна Николаева, Алексей Андронов, Евгений Сизенов и наблюдатель Алла Николаева обратились в Страсбургский суд (Позже к жалобе присоединились эсеры Николай Паялин, Геннадий Трусканов, Алла Пушкарева и Сергей Шестаков). Суть иска в том, что в результате подсчета голосов на избирательных участках по выборам в ЗакС Петербурга на 19-й территории с результатом 29,96% якобы победила партия «Справедливая Россия». Копии протоколов были получены на участках, однако при вводе данных в ГАС «Выборы», утверждали заявители, из 34 протоколов было сфальсифицировано 22. В результате на сайте избирательной комиссии партия «Справедливая Россия» набрала 13,15%. На выборах в Госдуму на той же территории, утверждали эсеры, было сфальсифицировано 24 протокола из 34.

В российских избиркомах настаивали: бюллетени просто пересчитали, из-за чего и протоколы поменялись. При этом, российские суды рассматривать жалобы кандидатов и членов комиссий не стали, сославшись на то, что они не имеют права оспаривать итоги выборов. Последующие процессы с другими требованиями были проиграны истцами.

Как сказано в документах ЕСПЧ, российская сторона сообщила в Страсбургском суде, что права заявителей не были нарушены, так как они смогли свободно отдать свои голоса или выдвинуть кандидатуры на выборах, существующие жалобы были рассмотрены, а партия, которую они представляют, прошла в федеральный и региональный парламенты.

Позже, в 2014 году, двое заявителей победили на муниципальных выборах. «Результаты пересчета бюллетеней показали, что разница в голосах не была равномерно распределена в пользу или в ущерб какой-либо конкретной партии. Вопреки утверждениям заявителей, во многих избирательных округах «Единая Россия» потеряла голоса, а «Справедливая» приобрела», – сообщили российские юристы в ЕСПЧ, добавив, что претензии эсеров были рассмотрены и прокурором, и следственными органами, которые не увидели в них оснований для возбуждения уголовных дел. Также российское представительство отметило, что истцы обращались в районные и городские суды уже после жалобы в ЕСПЧ, и все их иски были отклонены. На заседаниях в Страсбурге юристы со стороны России заверяли европейских коллег, что избирательные комиссии всех уровней были беспристрастны.

«Наконец, правительство опровергло утверждение о том, что суды применяли разные стандарты при принятии доказательств, представленных заявителями и избирательными комиссиями. Юристы подчеркнули, что суды предоставили индивидуальную оценку каждому свидетельству, их выводы были основаны на законе», – говорится в материалах дела.

В ЕСПЧ же со своей стороны подсчитали, что переписанные или пересчитанные протоколы отражали волеизъявление 50 тысяч граждан. «Пересчет голосов в таком масштабе сам по себе указывает на серьезную дисфункцию в избирательной системе и способен вызвать большие сомнения в справедливости всего процесса», – считают европейские судьи. Они добавляют, что странным им показалось еще и то, что везде, где были пересчеты, члены комиссий, назначенные СР и КПРФ, отсутствовали по неведомым причинам. Кроме того, ЕСПЧ поразила скорость пересчета: в отдельных комиссиях она исчислялась минутами.

«В результате этих действий более одной пятой голосов были переданы в пользу правящей партии, а оппозиционные партии (СР, КПРФ и «Яблоко») потеряли голоса», – говорят в ЕСПЧ.

По мнению судей, прокуроры и следователи, проводя проверку, не предоставили жалующимся статуса потерпевших, в связи с чем лишили их возможности влиять на ход разбирательства. Что касается тяжб в российских судах, то в ЕСПЧ увидели, что представители Фемиды не принимали у заявителей ряд доказательств, ссылаясь, в частности на то, что они некорректно оформлены (например, не указан адрес в копии протокола о результатах голосования).

«В основном жалобы в суды касались процедурных нарушений пересчета голосов, а также полученных результатов в пользу одной партии и в ущерб другой. Но иски не рассматривались районными судами. В решениях судьи ссылались на официальное одобрение окончательных результатов избирательными комиссиями», – утверждают в ЕСПЧ. В материалах страсбургского суда приводится свидетельство члена одной из избирательных комиссий, который видел, как пересчет бюллетеней проводили председатель и заместитель терризбиркома в подвале районной администрации.

«Даже это весомое доказательство в пользу утверждения о серьезных нарушениях процедуры не привело к тому, что районный суд или городской суд Санкт-Петербурга по апелляции не подвергли сомнению обоснованность результатов», – удивляются в Европе. Сюрпризом для иностранных судей стало то, что их российские коллеги отказывались вызывать свидетелей, которых просили допросить заявители, и якобы всячески противились предъявлению каких-либо иных доказательств.

«Суды компетентны в соответствии с федеральным и региональным законодательством проводить независимую и эффективную оценку утверждений о нарушениях права на справедливые и свободные выборы. Тем не менее, они воздерживались от того, чтобы вникать в суть утверждений, ограничивая их анализ формальными вопросами, игнорируя доказательства, указывающие на серьезные и широко распространенные нарушения требований процедуры и прозрачности», – констатировали в ЕСПЧ.

Изначально, согласно документам суда, четверо заявителей попросили компенсацию морального вреда размером 10 тысяч евро. Российская сторона сочла сумму завышенной. С этим ЕСПЧ согласился и присудил им по 7,5 тысяч евро и еще 8 тысяч евро в качестве оплаты судебных издержек работы двух адвокатов. Остальные истцы денег не просили, более того, двое – Сергей Якушенко и Николай Паялин в 2012 году отказались от иска. А одна из инициаторов процесса, Ольга Андронова, не дождавшись решения, скончалась.

Еще в 2014 году власти пытались помешать процессу в ЕСПЧ. Так, глава ЦИК Владимир Чуров обращался в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело в связи с тем, что протоколы истцов якобы были поддельными, однако следователи не нашли этому подтверждения.

Теперь же решение ЕСПЧ не хочет признавать российский Минюст. В сообщении, размещенном на сайте ведомства, отмечается, что выборы депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Государственной думы проходили «в строгом соответствии с законодательством». В Министерстве юстиции отметили, что это было подтверждено «выводами национальных судебных инстанций». «Произвольность или злоупотребление при рассмотрении дел заявителей отсутствовали», — говорят в ведомстве. Специалисты Минюста взяли паузу и намерены изучать решение, пока есть время – ЕСПЧ дает три месяца на обжалование.

Адвокат заявителей Елизавета Напара сомневается, что дело будет передано в Большую палату ЕСПЧ. «Судя по нашей последней практике, Конституционный суд может решить, что такое решение не соответствует главному закону страны и просто его не принимать, хотя явно Европейский суд показал, что было нарушено право на свободное волеизъявление, а российская сторона не представила надлежащих доказательств, почему протоколы отличались».

Юрист проекта «РосЕвроСуд» Виктор Воробьёв, напротив, предполагает, что российские власти, скорее всего, обратятся в Большую палату ЕСПЧ. «Если Россия проигрывает какое-то значимое дело в ЕСПЧ, за этим практически гарантированно следует прошение о пересмотре этого дела в Большой палате Суда. Перспективы такого прошения туманны, однако они ненулевые: буквально только что, к примеру, было передано на рассмотрение Большой палаты одно из дел Навального (впрочем, там о пересмотре просили обе стороны). Что касается новой компетенции Конституционного Суда, то он всё же должен проверять исполнимость решения ЕСПЧ при действующей Конституции, а ничего неисполнимого, и уж тем более противоречащего Конституции, в выплате компенсации нет, и вряд ли КС применит здесь такой же спорный подход, как в последнем своём постановлении по делу ЮКОСа», – считает он.

В свою очередь победители процесса принимают поздравления и пока еще с уверенностью произносят: «Рады, что теперь на международном уровне и судебным актом установлен факт фальсификации выборов 2011 года».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»