Честные выборы за 38 тысяч евро

Еще
02:24 31.05.2017
Пришлите свою новость!
01:17
В “Родине” покажут ретроспективу Константина Лопушанского
01:14
Аккаунты России и Украины устроили исторические дебаты в Twitter
00:38
В Швейцарии мужчину оштрафовали за «лайк» в Facebook
00:26
Под Рязанью разбился легкомоторный самолёт
00:15
Путин пока не принял решения об участии в президентских выборах 2018 года
30/05
В доме Бенуа тушили тринадцатикомнатную квартиру
30/05
Должность главы Российской академии наук останется выборной
30/05
На Октябрьской набережной женщина задела мотоциклиста и протаранила автобус
30/05
Мировые цены на нефть снижаются
30/05
Истребители Су-35С примут на вооружение в конце 2017 года
30/05
На Обуховской Обороны один внедорожник остановил другой трамваем
30/05
Бесхозный предмет ограничил движение по улице Пограничника Гарькавого
30/05
Конкурс на достройку Московского райсуда за 650 млн объявили заново
30/05
Единственным поставщиком топлива для Росгвардии стала «Роснефть»
30/05
В Пулково блокированы 120 детей из-за неисправного самолета «Вим-Авиа»
30/05
После жалобы на мусор петербуржцу посоветовали устроить личную жизнь
30/05
Налоговая отсудила у турфирмы в Петербурге 200 рублей
30/05
Манчини хочет пригласить в «Зенит» тренера молодежной сборной Италии
30/05
За забытую в животе роженицы простыню врачу Первого меда грозит 2 года ограничения свободы
30/05
Маленького мальчика сняли с окна восьмого этажа на Индустриальном
30/05
На Кубке России петербургские танцоры на колясках стали победителями в общем зачете
30/05
Течь из фонтанирующей трубы на Васильевском локализовали
30/05
Проходку тоннеля Невско-Василеостровской линии завершат в середине августа
30/05
«Фонтанка» за 60 секунд — 30 мая
30/05
Минфин рассказал, как будет штрафовать бизнес за работу без онлайн-касс
30/05
Рассмотрение дела Усманова против Навального суд продолжит 31 мая
30/05
Путин призвал НАТО «не придумывать мифических российских угроз»
30/05
Аксенова оштрафовали за организацию вывоза мусора к домам чиновников
30/05
УФАС проверило многомиллионные закупки «Чёрной речки» и возбудило три дела
30/05
Очевидцы: На Васильевском забил фонтан из-под земли
30/05
Минкультуры решило увеличить плату за выход в кинопрокат в полторы тысячи раз
30/05
Минюст отказался признать решение ЕСПЧ о нарушениях на выборах в Госдуму
30/05
Глава МИД ФРГ заявил об ухудшении отношений США и Германии
30/05
Епископ Нектарий объяснил, зачем ему «красивые» номера
30/05
Автомобиль вице-губернатора Албина попал в ДТП на Вознесенском проспекте
30/05
В Петербурге зарегистрированы первые случаи клещевого энцефалита в этом сезоне
30/05
Украина возбудила дело против россиян за ведение «гибридной войны»
30/05
Петербургские школьники сделали белые цветы, чтобы помочь пациентам Детского хосписа
30/05
Порошенко обвинил Путина в «похищении» княжны Анны Ярославны в историю России
30/05
Российская олимпийская чемпионка вернет "облезшие" медали
30/05
Экс-владелец ГК "Город" останется под домашним арестом до осени
30/05
«Фонтанка» вошла в пятёрку самых цитируемых ресурсов Рунета
30/05
СК уточнил число погибших при урагане в Московском регионе
30/05
В Петербурге «успешный предприниматель» получил субсидию и уголовное дело
30/05
CNN сообщил о наличии у российских властей "уничижительной" информации о Трампе
30/05
На Сизова у «БМВ» вырвало колеса
30/05
«Мумий Тролль» выступит на «Алых парусах» в Петербурге
30/05
В ЕСПЧ передали иск Навального против России на рассмотрение Большой палаты
30/05
Олег Табаков потерял сотни миллионов рублей в банке «Клиентский»
30/05
ВЦИОМ: Россияне категорически против закрытия супермаркетов по выходным
30/05
Пять десятков нарушений благоустройства в Петербурге потянули на 7,5 млн рублей штрафов
30/05
На Вознесенском в ДТП попала правительственная «Ауди»
30/05
Суд продлил арест пяти обвиняемым по делу о теракте в метро
30/05
Песков: Кремль ожидает Додона на ПМЭФ
30/05
Глава Минюста Украины собрался подать в суд на Саакашвили
30/05
Путин сообщил о первом визите короля Саудовской Аравии в Россию
30/05
Комендантский проспект продлят до реки Каменки
30/05
Сотовые операторы объяснили отсутствие SMS-предупреждений о московском урагане
30/05
Шлеменко о бое-реванше с Хэлси: Хочу показать плохому парню, кто в доме хозяин
30/05
В Москве на 31 мая объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы и заморозков
30/05
Пустующие казармы в Стрельне признали памятниками и выставили на торги один корпус
30/05
Финская полиция оправдывается за убийство ручного лосенка
30/05
Омбудсмен Москалькова не увидела оснований для жалоб на оповещения МЧС об урагане
30/05
На Васильевском ограничили проезд из-за прорыва теплосети
30/05
Внук Примакова Евгений стал советником Володина
30/05
МИД заявил об угрозе для России химоружия Квантунской армии
30/05
Эксперт: Доля строящегося элитного жилья в центре Петербурга упала до десятилетнего минимума
30/05
"Ленэнерго" презентовало 15 электрозаправок
30/05
Пулковский рефрактор "модернизируют" всего за 50 тысяч рублей
30/05
Убийца журналиста Циликина получил 8 с половиной лет
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
31.05.2017 00:24
1 Комментариев

Честные выборы за 38 тысяч евро

ЕСПЧ признал, что права на свободные выборы четырех петербуржцев во время кампании 2011 года были недостаточно защищены. На чем основано решение суда, разбиралась “Фонтанка”.
Честные выборы за 38 тысяч евро
Пётр Ковалёв/Интерпресс

Европейский суд по правам человека спустя 5 лет после выборов в петербургский ЗакС пятого созыва, когда уже вовсю работает 6-й, удовлетворил жалобу трех кандидатов и одного избирателя из Колпино. Совокупно им должны выплатить 38 тысяч евро, включая компенсацию судебных издержек, если за три месяца Россия не оспорит решение. За время тяжбы двое заявителей раздумали судиться с государством, а один скончался.

В декабре 2011 года бывший кандидат от «Справедливой России» Андрей Давыдов и члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса: Ольга Андронова, Татьяна Николаева, Алексей Андронов, Евгений Сизенов и наблюдатель Алла Николаева обратились в Страсбургский суд (Позже к жалобе присоединились эсеры Николай Паялин, Геннадий Трусканов, Алла Пушкарева и Сергей Шестаков). Суть иска в том, что в результате подсчета голосов на избирательных участках по выборам в ЗакС Петербурга на 19-й территории с результатом 29,96% якобы победила партия «Справедливая Россия». Копии протоколов были получены на участках, однако при вводе данных в ГАС «Выборы», утверждали заявители, из 34 протоколов было сфальсифицировано 22. В результате на сайте избирательной комиссии партия «Справедливая Россия» набрала 13,15%. На выборах в Госдуму на той же территории, утверждали эсеры, было сфальсифицировано 24 протокола из 34.   

В российских избиркомах настаивали: бюллетени просто пересчитали, из-за чего и протоколы поменялись. При этом, российские суды рассматривать жалобы кандидатов и членов комиссий не стали, сославшись на то, что они не имеют права оспаривать итоги выборов. Последующие процессы с другими требованиями были проиграны истцами.

Как сказано в документах ЕСПЧ, российская сторона сообщила в Страсбургском суде, что права заявителей не были нарушены, так как они смогли свободно отдать свои голоса или выдвинуть кандидатуры на выборах, существующие жалобы были рассмотрены, а партия, которую они представляют, прошла в федеральный и региональный парламенты.

Позже, в 2014 году, двое заявителей победили на муниципальных выборах. «Результаты пересчета бюллетеней показали, что разница в голосах не была равномерно распределена в пользу или в ущерб какой-либо конкретной партии. Вопреки утверждениям заявителей, во многих избирательных округах «Единая Россия» потеряла голоса, а «Справедливая» приобрела», – сообщили российские юристы в ЕСПЧ, добавив, что претензии эсеров были рассмотрены и прокурором, и следственными органами, которые не увидели в них оснований для возбуждения уголовных дел. Также российское представительство отметило, что истцы обращались в районные и городские суды уже после жалобы в ЕСПЧ, и все их иски были отклонены. На заседаниях в Страсбурге юристы со стороны России заверяли европейских коллег, что избирательные комиссии всех уровней были беспристрастны.

«Наконец, правительство опровергло утверждение о том, что суды применяли разные стандарты при принятии доказательств, представленных заявителями и избирательными комиссиями. Юристы подчеркнули, что суды предоставили индивидуальную оценку каждому свидетельству, их выводы были основаны на законе», – говорится в материалах дела.

В ЕСПЧ же со своей стороны подсчитали, что переписанные или пересчитанные протоколы отражали волеизъявление 50 тысяч граждан. «Пересчет голосов в таком масштабе сам по себе указывает на серьезную дисфункцию в избирательной системе и способен вызвать большие сомнения в справедливости всего процесса», – считают европейские судьи. Они добавляют, что странным им показалось еще и то, что везде, где были пересчеты, члены комиссий, назначенные СР и КПРФ, отсутствовали по неведомым причинам. Кроме того, ЕСПЧ поразила скорость пересчета: в отдельных комиссиях она исчислялась минутами.

«В результате этих действий более одной пятой голосов были переданы в пользу правящей партии, а оппозиционные партии (СР, КПРФ и «Яблоко») потеряли голоса», – говорят в ЕСПЧ.

По мнению судей, прокуроры и следователи, проводя проверку, не предоставили жалующимся статуса потерпевших, в связи с чем лишили их возможности влиять на ход разбирательства. Что касается тяжб в российских судах, то в ЕСПЧ увидели, что представители Фемиды не принимали у заявителей ряд доказательств, ссылаясь, в частности на то, что они некорректно оформлены (например, не указан адрес в копии протокола о результатах голосования).

«В основном жалобы в суды касались процедурных нарушений пересчета голосов, а также полученных результатов в пользу одной партии и в ущерб другой. Но иски не рассматривались районными судами. В решениях судьи ссылались на официальное одобрение окончательных результатов избирательными комиссиями», – утверждают в ЕСПЧ. В материалах страсбургского суда приводится свидетельство члена одной из избирательных комиссий, который видел, как пересчет бюллетеней проводили председатель и заместитель терризбиркома в подвале районной администрации.

«Даже это весомое доказательство в пользу утверждения о серьезных нарушениях процедуры не привело к тому, что районный суд или городской суд Санкт-Петербурга по апелляции не подвергли сомнению обоснованность результатов», – удивляются в Европе. Сюрпризом для иностранных судей стало то, что их российские коллеги отказывались вызывать свидетелей, которых просили допросить заявители, и якобы всячески противились предъявлению каких-либо иных доказательств.

«Суды компетентны в соответствии с федеральным и региональным законодательством проводить независимую и эффективную оценку утверждений о нарушениях права на справедливые и свободные выборы. Тем не менее, они воздерживались от того, чтобы вникать в суть утверждений, ограничивая их анализ формальными вопросами, игнорируя доказательства, указывающие на серьезные и широко распространенные нарушения требований процедуры и прозрачности», – констатировали в ЕСПЧ.

Изначально, согласно документам суда, четверо заявителей попросили компенсацию морального вреда размером 10 тысяч евро. Российская сторона сочла сумму завышенной. С этим ЕСПЧ согласился и присудил им по 7,5 тысяч евро и еще 8 тысяч евро в качестве оплаты судебных издержек работы двух адвокатов. Остальные истцы денег не просили, более того, двое – Сергей Якушенко и Николай Паялин в 2012 году отказались от иска. А одна из инициаторов процесса, Ольга Андронова, не дождавшись решения, скончалась.

Еще в 2014 году власти пытались помешать процессу в ЕСПЧ. Так, глава ЦИК Владимир Чуров обращался в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело в связи с тем, что протоколы истцов якобы были поддельными, однако следователи не нашли этому подтверждения.

Теперь же решение ЕСПЧ не хочет признавать российский Минюст. В сообщении, размещенном на сайте ведомства, отмечается, что выборы депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Государственной думы проходили «в строгом соответствии с законодательством». В Министерстве юстиции отметили, что это было подтверждено «выводами национальных судебных инстанций». «Произвольность или злоупотребление при рассмотрении дел заявителей отсутствовали», — говорят в ведомстве. Специалисты Минюста взяли паузу и намерены изучать решение, пока есть время – ЕСПЧ дает три месяца на обжалование.

Адвокат заявителей Елизавета Напара сомневается, что дело будет передано в Большую палату ЕСПЧ. «Судя по нашей последней практике, Конституционный суд может решить, что такое решение не соответствует главному закону страны и просто его не принимать, хотя явно Европейский суд показал, что было нарушено право на свободное волеизъявление, а российская сторона не представила надлежащих доказательств, почему протоколы отличались».

Юрист проекта «РосЕвроСуд» Виктор Воробьёв, напротив, предполагает, что российские власти, скорее всего, обратятся в Большую палату ЕСПЧ. «Если Россия проигрывает какое-то значимое дело в ЕСПЧ, за этим практически гарантированно следует прошение о пересмотре этого дела в Большой палате Суда. Перспективы такого прошения туманны, однако они ненулевые: буквально только что, к примеру, было передано на рассмотрение Большой палаты одно из дел Навального (впрочем, там о пересмотре просили обе стороны). Что касается новой компетенции Конституционного Суда, то он всё же должен проверять исполнимость решения ЕСПЧ при действующей Конституции, а ничего неисполнимого, и уж тем более противоречащего Конституции, в выплате компенсации нет, и вряд ли КС применит здесь такой же спорный подход, как в последнем своём постановлении по делу ЮКОСа», – считает он.

В свою очередь победители процесса принимают поздравления и пока еще с уверенностью произносят: «Рады, что теперь на международном уровне и судебным актом установлен факт фальсификации выборов 2011 года».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (1)
alexey_leonov
31 мая 2017 г. 01:41
У нас всё по закону. Просто такие законы.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ЖК «Образцовый квартал»
19.05.2017 17:10

«Образцовый квартал» предлагает весенние цены в готовых домах

В ЖК «Образцовый квартал» до конца мая на любую квартиру предоставляется скидка 200 000 рублей. Жилой комплекс был введён в эксплуатацию в октябре 2016 года.
Normann
18.05.2017 17:35

Город выполнил обещания, данные «Норманну»

Губернатор Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко подписал постановление Правительства Петербурга, регламентирующее последовательность действий по выкупу земельных участков по адресу Приморский район, 2я Семеновская улица, участок 1 в собственность
«АРХпроект 2017»
10.04.2017 12:52

Начался прием работ на конкурс «АРХпроект 2017»

Открыт прием работ на всероссийский профессиональный студенческий конкурс архитектурных и дизайнерских проектов «АРХпроект 2017». Организатор этого творческого состязания – ГК «ЦДС».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Путин пока не принял решения об участии в президентских выборах 2018 года
Путин призвал НАТО «не придумывать мифических российских угроз»
Аксенова оштрафовали за организацию вывоза мусора к домам чиновников
УФАС проверило многомиллионные закупки «Чёрной речки» и возбудило три дела
Минюст отказался признать решение ЕСПЧ о нарушениях на выборах в Госдуму
Глава МИД ФРГ заявил об ухудшении отношений США и Германии
Епископ Нектарий объяснил, зачем ему «красивые» номера
Украина возбудила дело против россиян за ведение «гибридной войны»
Порошенко обвинил Путина в «похищении» княжны Анны Ярославны в историю России
CNN сообщил о наличии у российских властей "уничижительной" информации о Трампе
Честные выборы за 38 тысяч евро
Эхо Малиновки, или Как защитить зелень от акул
Слова почетных
Трамп куролесит не просто так
Кто хочет лишить мандатов оппозиционных депутатов ЗакСа
Почётные от бога
В Смольном стали жить лучше
Чинов Палата
Заговорил Усманов – заговорит и Сечин
Как мафия выпила за юристов
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Шлеменко против Хэлси: бои без правил как национальная идея

О чем думает самый богатый депутат ЗакСа

скриншот видео/Instagram/funforlifespb

Петербургские фанаты не давали прохода Киану Ривзу

Новости компаний
ЖК «Образцовый квартал»
19.05.2017 17:10
«Образцовый квартал» предлагает весенние цены в готовых домах
В ЖК «Образцовый квартал» до конца мая на любую квартиру предоставляется скидка 200 000 рублей. Жилой комплекс был введён в эксплуатацию в октябре 2016 года.
Normann
18.05.2017 17:35
Город выполнил обещания, данные «Норманну»
Губернатор Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко подписал постановление Правительства Петербурга, регламентирующее последовательность действий по выкупу земельных участков по адресу Приморский район, 2я Семеновская улица, участок 1 в собственность
«АРХпроект 2017»
10.04.2017 12:52
Начался прием работ на конкурс «АРХпроект 2017»
Открыт прием работ на всероссийский профессиональный студенческий конкурс архитектурных и дизайнерских проектов «АРХпроект 2017». Организатор этого творческого состязания – ГК «ЦДС».
Фото предоставлено компаний ПАО «МРСК Северо-Запада»
06.04.2017 16:40
Глава «Россетей» поблагодарил МРСК Северо-Запада за работу по надежному электроснабжению международного арктического форума
Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин провел в Архангельске производственное совещание, в ходе которого отметил успешную работу энергетиков региона в осенне-зимний период и поблагодарил ПАО «МРСК Северо-Запада»
Фото предоставлено компаний ПАО «МРСК Северо-Запада»
27.03.2017 16:30
МРСК Северо-Запада обеспечит надежное электроснабжение международного арктического форума
Специалисты МРСК Северо-Запада (входит в группу компаний ПАО «Россети») обеспечат надежное электроснабжение объектов международного арктического форума «Арктика — территория диалога»
КЕЙ
21.03.2017 08:00
КЕЙ рассказал об особенностях панели Touch Bar в новых MacBook Pro
Ноутбуки обновленной линейки Apple MacBook Pro выпускаются с уникальным интерфейсом — интерактивной панелью Touch Bar. О том, что это такое и чем интересно нововведение для пользователя, рассказывают эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35
МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
Tele2
28.02.2017 18:13
Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B
В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40
МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.