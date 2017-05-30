Маленького мальчика сняли с окна восьмого этажа на Индустриальном

Сотрудники Росгвардии и МЧС спасли ребёнка, ходившего по окну девятиэтажки в Петербурге вечером 30 мая. Мать малыша в этот момент спала.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение от жителей дома 38, корпус 2 по Индустриальному проспекту о том, что по подоконнику восьмого этажа ходит ребёнок, поступило в отдел вневедомственной охраны из 26-го отдела полиции около 17 часов. Прибывший на место наряд убедился в правдивости слов очевидцев. Вызванные на место спасатели вскрыли дверь в квартиру. Мальчика пяти лет с окна удалось снять. Его мать в это время спала, по предварительной информации, после употребления алкогольных напитков.

Ребёнка передали отцу, которого нашли сотрудники полиции.