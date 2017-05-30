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30.05.2017 20:35

На Кубке России петербургские танцоры на колясках стали победителями в общем зачете

На Кубке России по танцам на колясках победителем в неофициальном общем зачете стала команда из Санкт-Петербурга, увезя домой 8 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль. Об этом сообщили в Федерации спортивных танцев на колясках.

Турнир состоялся в Тюмени. «Российские танцоры на колясках из 12 регионов страны вышли на паркет, чтобы продемонстрировать всему миру не только свое мастерство, силу духа и волю к победе, но и готовность ко всем грядущим международным стартам», – рассказали в Федерации.

Успешным стал дебют нового дуэта из Санкт-Петербурга – прославленные чемпионы мира в дисциплинах «Соло» и «Комби» Галина Рыжкова и Максим Седаков недавно встали в пару и соревнуются теперь еще и в дисциплине Дуэты/Европейская программа – на Кубке России танцоры завоевали в этом виде программы серебряную медаль.

Вторыми в неофициальном зачете по общему количеству медалей стали спортсмены из Перми, завоевавшие 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовых медали. В тройку лидеров вошла и команда Тюмени – тюменские дуэты оправдали ожидания своих болельщиков и традиционно заняли весь пьедестал почета в соревнованиях «Комби».

Танцоры разыграли медали в европейской, латиноамериканской и произвольной программах, соревнуясь в дуэтах, сольной женской и мужских программах. Соревнования прошли по девяти дисциплинам танцев на колясках, внесенным на сегодняшний день в Реестр видов спорта РФ.

Кубок России по танцам на колясках прошел в Тюмени впервые. Площадкой для проведения соревнований стал современный Легкоатлетический манеж, полностью доступный для всех и удобный для людей с инвалидностью. Спортсменов и зрителей с ограниченными возможностями встречали волонтеры Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий.


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