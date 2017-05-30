Течь из фонтанирующей трубы на Васильевском локализовали

Фонтан, забивший из-под земли на Васильевском острове в Петербурге 30 мая, локализован. Прорыв произошёл во время гидравлических испытаний тепловых сетей.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», информация о вытекании у дома 14 по 11-й линии В.О. поступила в районе половины шестого вечера. По словам очевидцев, вырывающаяся из-под земли струя горячей воды достигала высоты 15 метров, заливая тротуар и припаркованные на обочине машины.

В настоящее время разлив локализован, специалисты определили, что лопнула труба диаметром 400 мм. Как уточнили в компании, в случае повреждений автомобилей, ущерб будет возмещён.

Ранее, в ходе тестирования, произошел дефект во дворе дома №16 по 19-й линии В.О., где около 16.00 лопнула труба диаметром 133 мм. В это же время, при объезде территории гидравлических испытаний, энергетики выявили нарушение на трубе 150 мм у дома 47 по 10-й линии В.О. Там горячая вода заливала тротуар. В настоящее время оба разлива локализованы, аварийные бригады приступила к ремонту.