Проходку тоннеля Невско-Василеостровской линии завершат в середине августа

Проходческие работы на Невско-Василеостровской линии петербургского метро должны завершить в середине августа.

О результатах заседания городского штаба по развитию метрополитена 30 мая сообщает пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина. По состоянию на 25 мая на «зеленой» ветке выполнено работ на 14,3 млрд рублей, это 47% от стоимости контракта. Профинансировано работ на 16,8 млрд, из которых 8,8 млрд — средства федерального бюджета. В двухпутном тоннеле от «Улицы Савушкина» до «Приморской», включая «Новокрестовскую», установлено 2375 колец, осталось – около 500 колец, т. е. примерно 900 метров. Изначально предполагалось, что проходку закончат к 30 июля, однако работы идут с отставанием в 68 колец, так что сроки сдвинуты на середину августа. Численность сотрудников в одну смену увеличена с 270 до 405 и может быть доведена до 650.

Тоннель прокладывает комплекс «Надежда». Скорость щита — 15 метров в сутки. «Метрострой» намерен сдать городу участок «Приморская» – «Новокрестовская» – «Беговая» к 30 марта 2018 года.

Представители ГУП «Петербургский метрополитен» заявили, что для повышения пропускной способности Невско-Василеостровской линии предприятие готово за свой счет в течение пяти месяцев произвести реконструкцию двух перегонов,

В Адресной инвестиционной программе на участок Невско-Василеостровской линии в 2017 и 2018 годах заложено 8,2 млрд и 6,2 млрд рублей соответственно. Общая сметная стоимость перегона от «Приморской» до «Беговой» – 36,8 млрд рублей.