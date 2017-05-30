«Фонтанка» за 60 секунд — 30 мая

В ГУ МВД уже знают результаты игры российской сборной на Кубке конфедераций. И обучают личный состав, как снимать стресс игрой лицевых мышц. Попробуйте сами.

На ПМЭФ-2017 Смольный рассчитывает подписать соглашение о строительстве Восточного радиуса. Мы вспомнили, как исполнялись соглашения предыдущих лет, и, кажется, можем предсказать будущее новой скоростной магистрали.

Снова про стресс на почве футбола. Смольный отстоял водные пути. Навигация будет закрыта только в дни проведения матчей — 17, 22, 24 июня и 2 июля. И то лишь в небольшой части акватории.

«Ленэнерго» запустило-таки сеть заправок для электромобилей. Их теперь 15 на 47 электрокаров в городе. Пока все бесплатно.

Самый крупный в мире планетарий – японский Nagoya City Science Museum. Его диаметр – 35 метров. Но мы побьём этот рекорд. Петербург станет центром Вселенной.

Убийца журналиста Дмитрия Циликина получил 8 с половиной лет. Все случилось из-за четвертого айфона.

Авто вице-губернатора Игоря Албина попало в ДТП. Пострадали водитель и пассажир.

Петь и плясать для выпускников-2017 будет Илья Лагутенко и его группа «Мумий Тролль». Они уже были звездами, когда нынешние выпускники под стол пешком ходили.

И на сладкое — он от Матрицы ушел, и от гангстеров ушел. А от петербургских фанатов просто так не уйдешь. Шесть дней Киану Ривза в Петербурге.