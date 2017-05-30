Блогеры Усманов и Навальный в суд, остальные в депутаты

Депутаты Госдумы услышали призыв Саши Спилберг «быть открытыми». Они решили создать «Совет популярных блогеров», чтобы иконы общественного мнения могли обсуждать законы за одним столом с парламентариями.

Позвать видеоблогеров в Госдуму уже на постоянной основе предложил самый молодой депутат нижней палаты парламента, 21-летний Василий Власов из партии ЛДПР. В эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] он признался, что выступление видеоблогера Саши Спилберг не оставило равнодушными многих, кто слышал ее речь. В том числе советника президента по интернету Германа Клименко. Девушка, чью речь многие называли написанной чужими руками, в числе прочего призывала депутатов, фигурально выражаясь, открыться навстречу миру. И обществу заодно.

Депутат Василий Власов придумал, как лучше стать ближе к народу. Через тех же блогеров. «В каждом комитете в Госдуме есть подкомитеты, обсуждающие ту или иную проблематику, – попытался он объяснить свою мысль. – Есть комитет по туризму, по молодежной политике. А блогеры – каждый из них в чем-то своем имеет вес... Кто-то разбирается в автомобилях. И он мог быть полезен при обсуждениях в комитете по транспорту каких-то изменений в правила дорожного движения. А есть блогер, который делает обзоры по техническим новинкам: смартфонам. И у него было голосование по поводу регистрации в соцсетях по паспорту. Так что он вполне может быть вызван для консультации и высказывания своего мнения».

Правда, по признанию Василия Власова, эксперты, которыми он призывает стать видеоблогеров, не обладают правом законодательной инициативы (это прерогатива исключительно депутатов), поэтому по сути, их советы вполне себе могут так и остаться советами.

Зато в плане «хайпа», по мнению депутата, блогеры могут помочь в продвижении социально-значимых проектов. «Ко мне обратилась девушка с проектом по сбору одежды нуждающимся. Интересный социальный проект. Я попросил написать об этом в газете. Написали. Нет реакции. Я попросил одного блогера в Инстаграме – он сделал один пост, и история раскрутилась в десятки раз, – приводит конкретный пример Василий Власов. – Многих блогеров знают больше, чем политиков. И я уверен, что новых блогеров мы увидим в следующем созыве в Госдуме».

ВИДЕО (короткая версия): готовится к публикации Полная версия эфира доступна на официальном youtube-канале «Фонтанки» (https://youtu.be/_b7i-7AJyt8)

Пока же депутат видит программу минимум по привлечению обитателей сети в Госдуму так: «чтобы в экспертном совете по каждой из существующих проблематик было хотя бы по одному «профильному» блогеру». Лично приглашения рассылать депутат от ЛДПР не планирует. Власов обратился с таким предложением к главе комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Леониду Левину. Последний, правда, назвал спецкомиссию блогеров избыточной, уточнив, что только в его комитете в экспертный совет уже входит более 100 человек.

И, тем не менее, как уточняет Василий Власов, комитетов в Госдуме очень много, и блогеры сами могут туда обращаться с предложениями и советами. Депутат пообещал, что в таких советах высказаться дадут всем. «Мы приглашаем критически настроенную публику, чтобы площадка была дискуссионной», – поясняет он.

При этом считает, что блогеры заинтересуются предложением, так как смогут с помощью Госдумы донести то, что не удается им сделать непосредственно в своих блогах. «Саша Спилберг уже согласилась», – радуется Василий Власов.

Впрочем, другие известные блогеры в эфире [Фонтанка.Офис] назвали идею о совете с их участием «второй серией» истории с выступлением в Госдуме.

«Инициатива пошла после выступления Спилберг, оно многих взбудоражило», – считает один из топовых блогеров рунета nemihail, он же Михаил Нефедов (по собственным оценкам, его суммарная аудитория 5.5 млн. человек). Эксперт считает, что если блогеров в Госдуму будут выбирать по популярности, а не по позиции и лояльности к власти, то дискуссия может получиться интересной и принести результат. «Наблюдая за Госдумой, вижу, что хорошие вещи часто превращаются в плохие. Поэтому если позовут, я подумаю, но сам проситься не буду», – уточнил он.

Политолог и блогер Станислав Белковский (более 60 тысяч подписчиков на facebook – прим.ред.) считает, что история с созданием совета видеоблогеров «имеет отношение к распилу бюджета, который выделяется на реализацию проектов по молодежной политике». «Я в последнее время посмотрел много роликов Саши Спилберг, как и другого популярного блогера такого же формата и возраста – Кати Клэп («Kate Clapp» – 24 летняя моквичка Екатерина Трофимова, чьи видеопроекты входят в топ-10 самых прибыльных в России – прим.ред.). Это коммерческие проекты LifeStyle. Они привлекают молодежь тем, что дают некую ролевую модель, которая по сути сводится к тому, что «не надо ничего делать». Это неполитизированная аудитория, вывести на митинг их невозможно», – поясняет он.

«Это не стоит никаких денег, это просто площадка для сбора блогеров», – в свою очередь, говорит депутат Власов. «Денег не получат члены совета, но это не значит, что их не получат господин Власов, Балковский (папа Саши Спилберг – прим.ред.) и другие организаторы этой идеи», – Белковский.

А вот известный блогер со стажем Антон Носик назвал идею собрать видеоблогеров на совет интересной задумкой. «Мы много лет критикуем Госдуму за то, что она пытается регулировать отрасль, в которой ничего не понимает. Довольно демонстративно игнорирует точку зрения тех людей, которых эти законы затрагивают. Сказать сейчас «не надо нам вашего совета», было бы просто нечестно. Нам надо, – говорит он. – Другой вопрос, что нужен орган, который будет работать эффективно. Статус такого совета ни в каком законе не прописан. Как он будет формироваться, вопрос открытый. Запросто туда можно набрать статистов, которые будут от имени блогосферы озвучивать то, что от них хотят. Вот пришла Саша Спилберг туда, прошпарила по методичке. Сказала вещи, которые её попросили сказать люди, ее пригласившие. Это была сделка: мы тебе даем федеральный эфир, тебя покажут по всем каналам, а ты скажи, что молодежь не хочет ходить на демонстрации».

Сам Носик, пока его не позвали, не говорит, пошел бы он в совет или нет. Однако отмечает, что опыт предыдущих лет показывает, что все регулирование интернета в Госдуме происходило «в совершенно аутичном формате неслушания ничьих мнений». «Принимается какая-то ахинея, околесица, – разводит руками Антон Носик. – Например, закон о блогерах говорит, что блог – это любая страница, имеющая не менее 3000 посетителей в день. Та дичь не предполагает никакой заинтересованности в диалоге с людьми, которые могли бы им хоть орфографические ошибки поправить».

Однако теперь Госдума явно идет на все, чтобы сблизиться с интернет-средой. Василий Власов сообщил, что в качестве советчиков там ждут даже судимых блогеров. В частности, по экстремистским статьям за репосты. А таких в России набирается уже не мало.

«Ежегодно за репосты по экстремистским статьям привлекается около 500 человек», – уточняет Антон Носик. А статус популярного блогера, как добавляет Станислав Белковский, начинается, например, от 100 тысяч подписчиков в Facebook. Среди самых известных «экстремистов-блогеров» можно вспомнить Руслана Соколовского. И его шансы попасть в совет Василий Власов назвал равными, причем не с кем-нибудь, а с Алишером Усмановым, который в последнее время тоже прославился на ниве видеоблогинга.

Кстати, сегодня Алишер Усманов выясняет в суде отношения с другим блогером-миллионником, Алексеем Навальным. И если Василий Власов утверждает, что шансы стать советчиками у всех одинаковые, то Антон Носик не верит, что Навального возьмут.

«Хотя с фильмом «Он вам не Димон» он самый популярный блогер России, – отмечает Носик. – Его канал смотрит по миллиону пользователей в день. У блогеров-государственников такой аудитории и близко нет».

А вот Алишер Усманов, по мнению Белковского, был бы идеальным председателем совета популярных видеоблогеров. «Он очень искренен, откровенен, – поясняет Белковский. – У него видеоблоги корявые, зато нет сомнения, что все это он говорит from my heart. Поэтому среди определенной части женской аудитории он пользуется даже большей популярностью, чем Навальный, который более технологичен и подписчиков у него больше. Усманов победит в сегодняшнем суде, сомнений нет, но это не победа как блогера. Хотя если Алишер Бурханович, подобно молодым блоггершам, научится хлопать глазами и рассказывать, какой тональный крем он использует, то в топ-10 видеоблогеров он прорвется, но потеряет свой политический статус тяжеловеса».

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»