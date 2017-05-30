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30.05.2017 19:40
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Минфин рассказал, как будет штрафовать бизнес за работу без онлайн-касс

Министерство финансов России объяснило процедуру взимания штрафов с предпринимателей, которые не успеют до 1 июля перейти на так называемые онлайн-кассы.

Как следует из письма за подписью заместителя министра Ильи Трунина, 30 мая направленного в адрес Федеральной налоговой службы, министерства внутренних дел и Роспотребнадзора (есть в распоряжении «Фонтанки»), уже купившие онлайн-кассы предприниматели, которые не успевают в срок их получить или настроить, могут избежать административной ответственности.

Напомним, поправки в законодательство о переходе на новую кассовую технику были приняты летом 2016 года. Главным отличием онлайн-касс от нынешних устройств является возможность передавать налоговой службе сведения о финансовых операциях в режиме реального времени. Вводя такое требование, налоговики рассчитывали вывести бизнес из тени и увеличить поступления в бюджет. С 1 февраля 2017 года ФНС перестала регистрировать кассы старого образца. Полностью перейти на новую технику все предприятия торговли и сферы услуг должны к 1 июля. Исключение составят предприниматели, которые платят единый налог на вмененный доход или используют патентную систему, — для них срок установлен до 1 июля 2018 года.

Коммерсанты неоднократно заявляли о том, что на рынке существует дефицит новой техники, и вовремя обзавестись ей они не успеют. При этом, в соответствии с изменениями в Кодекс административных правонарушений, которые были приняты одновременно с поправками в Налоговый кодекс, непредставление ФНС данных о продажах предусматривает штраф до 100% от не пробитой выручки.

Если предприниматель будет уличен в том, что не использует новую кассовую технику, однако сможет доказать, что принял все меры для того, чтобы исполнить требование закона, к административной ответственности он привлекаться не должен, говорится в письме Трунина. Свидетельством таких мер может быть договор поставки фискального накопителя. Однако уточняется, что при этом должна исследоваться «разумность срока до окончания действия блока ЭКЛЗ или до определенного законодательством РФ предельного срока».

Напомним, ЭКЛЗ (электронно-контрольная лента защищенная) меняется раз в 13 месяцев. Таким образом, максимальная отсрочка для наложения штрафа может продлиться до марта 2018 года. В письме замминистра также уточняется, что, если предприниматель не успевает внедрить новую технику, он все равно обязан выдавать покупателю бумажный чек.

Бизнесмены назвали позицию Минфина «логичным шагом». «Если продавец выполнил все необходимые требования и шаги для перехода, но не может это сделать по не зависящим от него причинам, то ему не за что нести наказание», – комментирует президент ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров.

При этом он подчеркнул, что разъяснения не стоит воспринимать как отсрочку по введению самих онлайн-касс. По словам Алексея Федорова, члены АКИТ, среди которых крупнейшие сети и онлайновые ретейлеры, с 1 июля будут работать в соответствии с новым законодательством.


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