Рассмотрение дела Усманова против Навального суд продолжит 31 мая

Люблинский суд Москвы оставил без удовлетворения все ходатайства оппозиционера Алексея Навального, выступающего ответчиком по иску миллиардера Алишера Усманова и взял перерыв до 31 мая.

Как написала в своём микроблоге в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, рассмотрение дела о защите чести и достоинства Усманова продолжится в полдень среды. Слушания длились почти восемь часов, в течение которых защита Навального подала не меньше 16 ходатайств, но все они были либо отклонены, либо отложены.

В списке были в том числе вызов в суд в качестве свидетелей премьер-министра России Дмитрия Медведева, его первого заместителя, вице-премьера Игоря Шувалова и представителей фонда «Соцгоспроект», а также просьбы истребовать документы из налоговых служб и приобщить к материалам дела интервью Бориса Березовского, на которое ссылался Навальный, рассказывая о предпринимательской деятельности миллиардера.

Напомним, бизнесмен Алишер Усманов подал в суд на главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального из-за фильма-расследования «Он вам не Димон». Миллиардер потребовал опровержения информации авторов фильма, которые приписывают ему «взятку» участком на Рублевском шоссе премьер-министру Дмитрию Медведев, взятку вице-премьеру Игорю Шувалову, цензуру в «Коммерсанте», неуплату налогов и ряд других обвинений. Накануне предварительного заседания Усманов опубликовал видеообращение к Навальному, получил ответ и опубликовал ещё одно, пообещав «дебаты в суде».