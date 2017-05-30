Путин призвал НАТО «не придумывать мифических российских угроз»

Президент России Владимир Путин призвал НАТО не создавать себе «мифических российских угроз», а бороться с главной проблемой на сегодняшний день — терроризмом. Такое заявление российский президент сделал в интервью французскому изданию Le Figaro во время своей поездки в Париж 30 мая.

«Не нужно нагнетать, не нужно придумывать мифических российских угроз, каких-то гибридных войн. Сами напридумывали, потом сами себя пугаете. И на этой основе еще формулируете перспективы политики. Нет у такой политики никаких перспектив», — сказал президент.

По словам Путина, перспективы есть только у политики сотрудничества по всем направлениям, в том числе по вопросам безопасности. «Главная проблема в области безопасности сегодня какая? Терроризм. В Европе взрывают, в Париже взрывают, в России взрывают, в Бельгии взрывают. Война идет на Ближнем востоке. Вот о чем нужно думать. А мы все рассуждаем о том, какие угрозы Россия создает», — подчеркнул президент.