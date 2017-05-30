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30.05.2017 19:05
2 Комментариев

УФАС проверило многомиллионные закупки «Чёрной речки» и возбудило три дела

Петербургские антимонопольщики 30 мая возбудили три дела в отношении администрации муниципального образования «Чёрная речка». Поводом стали расследования «Трансперенси-Интернешнл – Россия», а также перенаправленное из прокуратуры Приморского района заявление от жителя города.

Как сообщили в пресс-службе городского управления Федеральной антимонопольной службы, два дела касаются муниципальных контрактов с танцевальной студией «Монте-Карло» и ООО «Про Сервис». В расследовании «ТИ-Р» эти компании называли главными поставщиками «Чёрной речки».

По данным УФАС, муниципалы без торгов заключили с «Про Сервис» четыре контракта на поставку билетов в музеи, на спортивные мероприятия, а также на реализацию билетов на культурно-просветительное событие. Общая сумма – около 1,2 млн. рублей.

Как ранее писала «Фонтанка», судя по отчету Центра «ТИ-Р», компания традиционно организует для чиновников платный проход в места со свободным входом. http://www.fontanka.ru/2017/02/09/123/ «Черная речка» приобретает у этой организации билеты – за 600 рублей каждый – в Никольский собор, Хоральную синагогу и дацан, вход в которые бесплатный. В городских музеях местная администрация скидки также не добилась. Билет в музей «Домик няни А. С. Пушкина» в контракте оценили в 1150 рублей при цене музея с экскурсионным обслуживанием в 150 рублей. Прогулки по Павловскому парку жителям города обходятся в 100 рублей, а чиновников пускают за 600 рублей.

Спортивно-оздоровительные мероприятия также проходят без скидок. Муниципалы купили больше тысячи билетов в бассейн за 400 рублей каждый, тогда как в самом бассейне СДЮСШОР Приморского района на проспекте Королева абонементы продают по цене от 270 до 340 рублей за занятие.

Второе дело УФАС возбудило по результатам проверки четырех контрактов на общую сумму, превышающую 1 млн. 940 тыс. рублей с ООО «Танцевальная студия «Монте Карло», которая должна была провести спортивные мероприятия с поставкой билетов, а также праздничный концерт.

Запрос антимонопольщиков студия «Монте Карло» оставила без ответа и не предоставила сведения об организованных «Спортивно-танцевальных марафонах».

«По одному из них, в соответствии с заключенным с МО «Черная речка» договором, студия в течение 10 дней должна была предоставить заказчику фотоотчет, но и он отсутствует», – подчеркнули антимонопольщики.

Третье дело стало итогом госзакупки на сумму более 22 миллионов рублей. Муниципалы «Черной речки» заключили шесть договоров с ООО «Шоу-Групп» на поставку билетов на городское первенство по чирлидингу и концерты в БКЗ «Октябрьский».

«По имеющимся у антимонопольного органа сведениям, «Шоу-Групп» закупило на концерт эстрадного исполнителя Методие Бужора 200 билетов на общую сумму – 200 тысяч рублей, но получила от муниципалов полмиллиона, причем билеты на это мероприятие компания приобрела до даты заключения договора с «Чёрной речкой», – говорится в сообщении УФАС.

Рассмотрение дел назначено на 14 июня.

По предположению «Трансперенси-Интернешнл – Россия», пренебрежение стандартными процедурами госзакупок в МО «Черная речка» может быть связано с местоположением и родственными связями: муниципалитет расположен на территории спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, а заместителем главы «Черной речки» является брат Макарова.


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комментарии пользователей (2)
Адвокат666
30 мая 2017 г. 19:36
Братишки Макаровы жгут.... у О.Бендера научились собирать деньги на "Провал"....
shust
30 мая 2017 г. 19:32
да их сучар пора всех в казематы...
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