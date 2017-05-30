Минкультуры решило увеличить плату за выход в кинопрокат в полторы тысячи раз

В Министерстве культуры согласовали с российскими кинопродюсерами введение обязательного отчисления в Фонд кино при получении прокатного удостоверения в России. Сумма отчисления должна составить 5 млн. руб. (сейчас она составляет 3,5 тыс. руб., в 1,5 тыс. раз меньше), сообщают «Ведомости». В случае, если сборы фильма превысят 200 – 300 млн руб., то цена прокатного удостоверения составит 3 – 5% от итогового сбора картины в российском прокате.

«Мы пришли к решению об отчислениях в размере в 5 млн руб. Речь про все фильмы. Российские картины при получении прокатного удостоверения будут платить эту сумму, но потом Фонд кино будет им возмещать, компенсировать эти 5 млн», — заявил РБК директор департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов.

По его словам, обязательные отчисления будут поступать в Фонд кино, а потом направляться на поддержку отечественной кинематографии — производство и прокат национальных фильмов.

Для реализации этой инициативы в Фонде кино появится комиссия, которая будет решать, какие «особо значимые картины фестивального толка освобождать от уплаты пошлин», а какие — нет, отметил Тельнов. По его словам, в комиссию войдут авторитетные кинематографисты и критики. «Главное — не лишить зрителей возможности смотреть хорошее авторское фестивальное кино», — заключил глава департамента.

«Вход на рынок оставляем пять миллионов, вводим строку, что при сборах свыше платится процент с оборота. Он устанавливается представлением правительства, посмотрим, как это будет работать», — сказал министр культуры Владимир Мединский. По словам министра, таким образом будут решаться три проблемы: увеличение финансирования отечественного кино путем сбора средств с зарубежных фильмов, ограничение проката низкокачественных фильмов и таким образом увеличение количества сеансов для российского кино и увеличение нагрузки на зарубежные блокбастеры.