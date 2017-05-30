Минюст отказался признать решение ЕСПЧ о нарушениях на выборах в Госдуму

Министерство юстиции России не согласилось с выводами Европейского суда по правам человека, который обязал Россию выплатить €38 тысяч за фальсификацию на выборах в 2011 году. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства 30 мая.

В сообщении отмечается, что выборы депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Государственной думы проходили «в строгом соответствии с законодательством». В Министерстве юстиции отметили, что это было подтверждено «выводами национальных судебных инстанций». «Произвольность или злоупотребление при рассмотрении дел заявителей отсутствовали», — сообщили в ведомстве.

Минюст заявил, что в течение трех месяцев ведомство проведет анализ решения ЕСПЧ и обжалует его. В настоящее время постановление европейского суда еще не вступило в силу.

Во вторник, 30 мая, Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобы нескольких жителей Петербурга и бывшего кандидата в Законодательное собрание города от партии «Справедливая Россия» Андрея Давыдова, которые пожаловались на фальсификации на выборах. Истцы заявили, что во время голосования были нарушены права на свободные выборы и эффективную правовую защиту.

По словам Давыдова, по результатам выборов на 639-м избирательном участке в Санкт-Петербурге избирательная комиссия постановила, что выиграла «Справедливая Россия», но затем она была лишена 274 голосов и опустилась на пятое место. Кроме того, сократили число голосов «Яблоку» и «Патриотам России», а добавили голосов «Единой России» и КПРФ. Давыдов отметил, что такая же схема была применена на десятках других избирательных участков и голоса были распределены в пользу «Единой России».

Европейский суд по правам человека заявил, что наблюдатели ОБСЕ в 2011 году зафиксировали многочисленные нарушения во время проведения выборов в России. В результате ЕСПЧ удовлетворил жалобы четырех истцов и обязал Россию выплатить каждому из них 7500€.

По официальным данным, в Госдуму в 2011 году прошли четыре партии: «Единая Россия» (49,32%), КПРФ (19,19%), «Справедливая Россия» (13,24%) и ЛДПР (11,67%). Результаты выборов 2011 года стали поводом для протестных акций, самые крупные из которых прошли на Болотной площади и на проспекте Сахарова в Москве.