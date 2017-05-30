Глава МИД ФРГ заявил об ухудшении отношений США и Германии

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что отношения Вашингтона и Берлина претерпевают сложный период, передает Reuters 30 мая.

Он также подчеркнул свою уверенность в скорой нормализации отношений двух государств.

«То, что имеется сложная ситуация в отношениях США и Германии, — это правда. Но Соединенные Штаты больше и лучше настоящего конфликта, и я уверен, что мы вернемся к хорошим отношениям в будущем», — сказал министр.

Габриэль также выразил озабоченность тем, что диалог Вашингтона и Берлина перешел в твиттер. Ранее президент США Дональд Трамп в твиттере раскритиковал Германию после слов канцлера ФРГ Ангелы Меркель о ненадежности Америки.