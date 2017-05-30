Епископ Нектарий объяснил, зачем ему «красивые» номера

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий, служащий в Орловской области, объяснил, что «красивые» номера даются священнослужителям, чтобы было проще подъехать на торжественные мероприятия. Об этом он рассказал в беседе с пранкерами, запись которой опубликована на YouTube.

«Номера всегда владыке даны, потому что во всяких торжественных мероприятиях я участвую. Чтобы легче было подъехать владыке, потому что ГАИ знают эти номера и пропускают на торжественные мероприятия», – сказал он.

Ранее сообщалось, что скандал вокруг епископа Нектария разгорелся после того, как в СМИ появилась информация о том, что он обзавелся автомобилем Toyota Land Cruiser V8 в комплектации, стоимость которого составляет порядка 6 млн руб. При этом на внедорожнике были установлены номера, которыми в регионе оснащают, как правило, правительственные автомобили. Из-за скандала Нектарию позвонили пранкеры, которым он рассказал, что для получения Toyota Land Cruiser он предварительно сдал в трейд-ин свой подержанный автомобиль Nissan Pathfinder. "Средства на приобретение новой машины мне подарил генеральный директор АО «Агроград» Павел Царев. Причем он взял у меня мою машину старую, которая находилась в сломанном состоянии, и в трейд-ин ее сдал. Поэтому покупка составила не 6 млн, как они говорят, а всего 3 млн руб.", – рассказал Нектарий.

По словам епископа, автомобиль покупался не для него лично, а для всей епархии. При этом оформлен внедорожник на священнослужителя, поскольку епархии пришлось бы выплачивать большие налоги на внедорожник.