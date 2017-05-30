Очевидцы: На Васильевском забил фонтан из-под земли

Фонтан забил из-под земли на Васильевском острове в Петербурге 30 мая. Вода обливает припаркованные машины, но проезду не мешает.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, прорыв заметили на газоне у дома 11/39 по 11-й линии В. О. около шести часов вечера. Струя вырывается из-под земли и, по оценкам очевидцев, поднимается метров на 15 в высоту.

По предварительной информации, вода – холодная.

На Васильевском проходят гидравлические испытания теплосетей, и за сутки это уже четвертое коммунальное происшествие.

«Фонтанка» запросила информацию у оперативных служб города.